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Фестиваль авторской песни стартует в Южно-Сахалинске
Oboi20.ru

Фестиваль авторской песни стартует в Южно-Сахалинске

Продолжатся концерты в Александровске-Сахалинском

Областной фестиваль авторской песни «У Трёх братьев» пройдет в Александровске-Сахалинском с 29 по 30 июля.

В концертах примут участие около 40 авторов и исполнителей бардовской песни. Это солисты и ансамбли, взрослые и дети из 9 районов Сахалина: Ногликского, Александровск-Сахалинского, Невельского, Поронайского, Холмского, Тымовского, Долинского и из Южно-Сахалинска.

Участников оценят в номинациях:

  • автор;
  • исполнение бардовской классики;
  • юное дарование;
  • песня о Сахалине, Курилах, посвящённые 70-летнему юбилею области;
  • «ЭКО-песня» – песни, посвящённые Сахалинской природе и бережному отношению к ней (в рамках Года экологии).

В жюри фестиваля войдут ведущие представители жанра бардовской песни, призёры областных Дальневосточных фестивалей авторской песни:

  • Евгений Ищенко (Александровск-Сахалинск),
  • Николай Михеев (Южно-Сахалинск),
  • Вениамин Ким (Южно-Сахалинск),
  • Денис Вялков (Владивосток).

Программа фестиваля откроется с творческого вечера председателя жюри Дениса Вялкина. Концерт начнётся 28 июля в 18:30 в Южно-Сахалинске в зале Сахалинской универсальной научной библиотеки.

Остальные мероприятия «У Трёх братьев» пройдут в Александровск-Сахалинский, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела островного региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:07 0
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Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:57
Эх, описок многовато... Хотелось бы побывать...
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