Фестиваль авторской песни стартует в Южно-Сахалинске

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Областной фестиваль авторской песни «У Трёх братьев» пройдет в Александровске-Сахалинском с 29 по 30 июля.

В концертах примут участие около 40 авторов и исполнителей бардовской песни. Это солисты и ансамбли, взрослые и дети из 9 районов Сахалина: Ногликского, Александровск-Сахалинского, Невельского, Поронайского, Холмского, Тымовского, Долинского и из Южно-Сахалинска.

Участников оценят в номинациях:

автор;

исполнение бардовской классики;

юное дарование;

песня о Сахалине, Курилах, посвящённые 70-летнему юбилею области;

«ЭКО-песня» – песни, посвящённые Сахалинской природе и бережному отношению к ней (в рамках Года экологии).

В жюри фестиваля войдут ведущие представители жанра бардовской песни, призёры областных Дальневосточных фестивалей авторской песни:

Евгений Ищенко (Александровск-Сахалинск),

Николай Михеев (Южно-Сахалинск),

Вениамин Ким (Южно-Сахалинск),

Денис Вялков (Владивосток).

Программа фестиваля откроется с творческого вечера председателя жюри Дениса Вялкина. Концерт начнётся 28 июля в 18:30 в Южно-Сахалинске в зале Сахалинской универсальной научной библиотеки.

Остальные мероприятия «У Трёх братьев» пройдут в Александровск-Сахалинский, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела островного региона.