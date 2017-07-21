Фестиваль авторской песни стартует в Южно-Сахалинске
Продолжатся концерты в Александровске-Сахалинском
Областной фестиваль авторской песни «У Трёх братьев» пройдет в Александровске-Сахалинском с 29 по 30 июля.
В концертах примут участие около 40 авторов и исполнителей бардовской песни. Это солисты и ансамбли, взрослые и дети из 9 районов Сахалина: Ногликского, Александровск-Сахалинского, Невельского, Поронайского, Холмского, Тымовского, Долинского и из Южно-Сахалинска.
Участников оценят в номинациях:
- автор;
- исполнение бардовской классики;
- юное дарование;
- песня о Сахалине, Курилах, посвящённые 70-летнему юбилею области;
- «ЭКО-песня» – песни, посвящённые Сахалинской природе и бережному отношению к ней (в рамках Года экологии).
В жюри фестиваля войдут ведущие представители жанра бардовской песни, призёры областных Дальневосточных фестивалей авторской песни:
- Евгений Ищенко (Александровск-Сахалинск),
- Николай Михеев (Южно-Сахалинск),
- Вениамин Ким (Южно-Сахалинск),
- Денис Вялков (Владивосток).
Программа фестиваля откроется с творческого вечера председателя жюри Дениса Вялкина. Концерт начнётся 28 июля в 18:30 в Южно-Сахалинске в зале Сахалинской универсальной научной библиотеки.
Остальные мероприятия «У Трёх братьев» пройдут в Александровск-Сахалинский, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела островного региона.