Юные артисты из Невельска выступят на концерте в Японии

Талантливая молодежь Невельска отправится в Вакканай. Девять ребят из «Центра детского творчества» выступят перед иностранной публикой с концертом, посвященным юбилею побратимских отношений между этими городами, сообщает пресс-служба фонда «Родные острова».

Дети пробудут в Стране восходящего солнца с 18 по 22 августа. Деньги на проезд туда и обратно выделил региональный фонд «Родные острова».

– Фонд неоднократно принимал участие в таких мероприятиях. Наши ребята будут представлять Сахалинскую область. Поэтому фонд выделил деньги на проезд туда и обратно. Нам очень приятно, что к нам обратились – это для нас большая честь, – рассказал об участии в мероприятии член попечительского совета регионального фонда «Родные острова» Игорь Янчук.

– Каждый раз, когда к нам обращаются с такими мероприятиями, как сейчас Центр детского творчества Невельска, мы всегда стараемся помогать и будем следовать этой традиции, – добавил Янчук.

Чем ближе день поездки – тем интенсивнее репетиции. Несколько месяцев ребята готовили программу. Разучивали песни на японском языке. Признаются, было непросто, но все получилось.

- Когда мы выступали на 45–летие у нас в Невельске, все японцы смотрели на нас с такой улыбкой. Они конечно же были удивлены то, что мы спели на японском языке песни. Мне кажется, на концерте в Вакканае мы выступим еще лучше и удивим еще больше, - рассказала Лолита Халыева, участница творческого коллектива.