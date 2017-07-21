Дополнительные карусели установят на детских площадках в Томари

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Также депутаты решили бороться с собаководами, которые выгуливают своих питомцев в неположенных местах

Администрация Томари направит дополнительные деньги на строительство детских площадок. В уже построенных игровых городках добавят игровые и спортивные тренажеры. Кроме того запланирована реконструкция главного сквера Красногорска и установка современной спортивной площадки в Ильинском.

- В Красногорске в этом году отремонтируем городской сквер, сделаем там ограду и дренаж, направим фонтан и установим дополнительные спортивные и игровые снаряды, - рассказал глава администрации Томаринского района Александр Кобелев. – А в Ильинском появится большая детско-спортивная площадка с игровым оборудованием для на детей и спортивными снарядами для более взрослых.

Также депутаты решили совместно с областными коллегами направить в Государственную думу Российской Федерации законодательную инициативу предусматривающую наказание для недобросовестных собаководов, выгуливающих своих питомцев в неположенных местах и ненадлежащим образом, сообщает пресс-служба администрации Томари.