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Дополнительные карусели установят на детских площадках в Томари
mu-dvor.ru

Дополнительные карусели установят на детских площадках в Томари

Также депутаты решили бороться с собаководами, которые выгуливают своих питомцев в неположенных местах

Администрация Томари направит дополнительные деньги на строительство детских площадок. В уже построенных игровых городках добавят игровые и спортивные тренажеры. Кроме того запланирована реконструкция главного сквера Красногорска и установка современной спортивной площадки в Ильинском.

- В Красногорске в этом году отремонтируем городской сквер, сделаем там ограду и дренаж, направим фонтан и установим дополнительные спортивные и игровые снаряды, - рассказал глава администрации Томаринского района Александр Кобелев. – А в Ильинском появится большая детско-спортивная площадка с игровым оборудованием для на детей и спортивными снарядами для более взрослых.

Также депутаты решили совместно с областными коллегами направить в Государственную думу Российской Федерации законодательную инициативу предусматривающую наказание для недобросовестных собаководов, выгуливающих своих питомцев в неположенных местах и ненадлежащим образом, сообщает пресс-служба администрации Томари.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:01 +1
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Написано сегодня, в 10:14
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