Мэрия Поронайска: увеличения социальных норм жилья в городе не планируется

Фото: "Тульские известия"

Увеличение норм площади жилья, после которого в Поронайске наступает право на улучшение жилищных условий, в 2017 году не планируется. В городе нет помещений, которые позволили бы увеличить нормы. Об этом ASTV.RU сообщил мэр Поронайского городского округа Александр Радомский. Ранее о необходимости пересмотреть городской норматив заявил губернатор Сахалинской области.

Во время «Разговора с губернатором» 13 июля в прямой эфир дозвонилась жительница Поронайска. Она обратила внимание Олега Кожемяко на то, что в городе действует минимальная норма жилья на человека, при которой он становится нуждающимся в жилых помещениях. Это 10 квадратных метров, тогда как в других населенных пунктах она достигает и 14, и 15 квадратных метров.

Ситуация приводит к тому, что семьи, которые, например, вчетвером живут на 44 квадратных метрах в одно- или двухкомнатной квартире, не считаются нуждающимися в жилье.

– Решение про 10 квадратных метров приняла мэрия, чтобы не загружать себя лишними квадратными метрами. Конечно, совершенно неправильное решение, – заявил тогда Олег Кожемяко. – При социальной норме 18 метров десять «квадратов» – это практически вполовину меньше. Что такие вопросы влекут? Вроде мы и решили вопрос, но по факту мы просто проблему отодвинули. Вырастают дети, они разнополые, возникают проблемы… Но галочка стоит, что человек жилищные условия улучшил. Не надо этим заниматься. Нужно так подходить, что если решили вопрос, то на долгие годы можно к нему не возвращаться.

Как сообщили ASTV.RU в администрации Поронайска, установленная постановлением от 24 июля 2015 года норма складывалась из общего числа жителей и общей площади муниципального жилищного фонда.

– В 2017 году увеличение учетной нормы общей площади жилого помещения на одного члена семьи в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не планируется. В настоящее время строительство муниципального жилищного фонда на территории Поронайского городского округа для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не ведется, – говорится в ответе Александра Радомского.

По данным мэрии, на учете даже при действующей норме состоит больше 2400 людей. Если исходить из расчета 18 квадратных метров, чтобы их расселить, понадобится 43 200 квадратных метров. При средней цене жилья в 67 990 рублей за «квадрат» это около 3 миллиардов рублей.

За последние полтора года, добавил Радомский, на учет в Поронайском городском округе поставлены 46 семей.