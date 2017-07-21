Пропавший в Южно-Сахалинске монтажник найден

В Южно-Сахалинске найден 27-летний Роман Геннадьевич Пьянков.

Напомним, 17 июля днем мужчина ушел из дома и не вернулся. Ночью позвонил и сказал, что вернется, как только решит проблемы. Позвонил и на следующую ночь, сказав то же самое. А в ночь с 19 на 20 июля по телефону сказал, что находится в подвале и ждет звонка. На этом связь оборвалась. Жена и двое детей не знали где он и что с ним.

27 июля мужчина сам появился в полиции. По его словам, все это время он был у друга.

В настоящее время Роман Пьянков вернулся домой.