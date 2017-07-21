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Пропавший в Южно-Сахалинске монтажник найден

Пропавший в Южно-Сахалинске монтажник найден

Мужчина жил у друга

В Южно-Сахалинске найден 27-летний Роман Геннадьевич Пьянков.

Напомним, 17 июля днем мужчина ушел из дома и не вернулся. Ночью позвонил и сказал, что вернется, как только решит проблемы. Позвонил и на следующую ночь, сказав то же самое. А в ночь с 19 на 20 июля по телефону сказал, что находится в подвале и ждет звонка. На этом связь оборвалась. Жена и двое детей не знали где он и что с ним.

27 июля мужчина сам появился в полиции. По его словам, все это время он был у друга.

В настоящее время Роман Пьянков вернулся домой.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:45 +2
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Комментарии
Artefakt
Написано сегодня, в 09:47
Прям неделя оленей.
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+6
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:57
Artefakt,
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+2
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:47
Что еще одна бестолочь без мозгов, а хотя у него и ФИО соответствующая
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+2
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 09:47
Вот и чудненько, что нашелся. Только семье нервов помотал
. Гулены блин.........
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0
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 09:48
У них че, какой-то клуб ушибленных?! Пропадать, пусть их все ищут, а потом выйти из кустов, и сказать: "а вот и я". Я эта, бухала тут рядом, или я эта, у друга кукурузу охранял, не мог отлучиться.
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+5
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 10:08
Эх, Роман-Роман...
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+2
aleksa90
Написано сегодня, в 10:10 Отредактированно сегодня, в 10:13
В этой истории жену только жалко... Двое детей... Терпения тебе, девочка )))
а лучше, пусть и живёт с другом...
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+2
KiSKa85
Написано сегодня, в 10:12
Что-то странно как -то ....
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