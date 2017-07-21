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Сегодня в Невельске торжественно начнут обжигать керамику на открытом воздухе

Сегодня в Невельске торжественно начнут обжигать керамику на открытом воздухе

Церемония открытия запланирована на 21:30

Сегодня, 28 июля, в Невельске торжественно откроется 8-й международный обжиг керамических изделий под открытым небом. Он продлится три дня.

На три дня портовый город превращается в керамическую столицу Дальнего Востока. Главное действие – зажжение костра – происходит вечером. Оно сопровождается торжественной церемонией открытия обжига керамических изделий, театрализованным представлением и праздничным фейерверком. Далее начинается большой праздничный концерт с участием художественной самодеятельности района, творческих коллективов Сахалинской области. На территории обжига работают торговые ряды, летние кафе, детские аттракционы. Как правило, торжество длится до глубокой ночи, а пламя костра еще долго освещает небо. Ежегодно этот праздник собирает более 3 000 человек.

В течение трёх дней, пока проходит процедура обжига глиняных изделий, проводятся круглые столы, творческие встречи с участием представителей культурного профессионального сообщества, проводятся мастер-классы по изготовлению керамических изделий.

Торжественная церемония открытия в пятницу начнется в 21:30.

В фонд «Родные Острова» обратилась администрация Невельского городского округа с просьбой посодействовать в организации данного мероприятия. Фонд оказал благотворительную помощь для оплаты услуг по организации и проведению мастер-классов преподавателями гончарного искусства из Хабаровска и Южно-Сахалинска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:49 +1
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Место
Невельск
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Комментарии
Online
Leonid_Nosov Online
Написано сегодня, в 10:28
А гости из Японии будут? Мастер-класс от умельцев хотелось бы увидеть)
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