Депутаты городского собрания города Кимхэ из Южной Кореи приехали в Южно-Сахалинск

Депутаты городского собрания города Кимхэ из Южной Кореи посетили городскую думу города Южно-Сахалинска, сообщает представитель думы. Главной целью визита стал обмен опытом в депутатской деятельности

Делегация депутатов и сотрудников городского Собрания города Кимхэ (Южная Корея) в составе 10 человек посетила Городскую Думу города Южно-Сахалинска. Представительный орган областного центра впервые принимал у себя делегацию из этого города. Как рассказал председатель Собрания Кимхэ Бе Бенг Доль, целью визита в Южно-Сахалинск стало знакомство с корейцами, проживающими на Сахалине, а также обмен опытом с местными депутатами.

Кимхэ – город на юго-востоке провинции Кёнсан-Намдо, граничит с Пусаном. Несколько десятков лет назад Кимхэ был деревней, городской статус получил в 1995 году и стал активно развиваться. Сегодня это второй по величине населенный пункт в провинции, в котором проживает более 500 тысяч человек. В Кимхэ хорошо развито сельское хозяйство и производство техники, в городе действуют свыше 7 тысяч малых и средних предприятий.

- О достижениях Кимхэ в области сельского хозяйства знает вся Корея, и я думаю, именно в этой сфере наши города могли бы наладить сотрудничество. Тем более у Южно-Сахалинска есть опыт взаимодействия с другими иностранными городами именно в сельскохозяйственной отрасли. Развитие международного сотрудничества в области культуры тоже будет интересно и полезно для жителей наших городов. На Сахалине проживает самая многочисленная корейская диаспора в России, представители которой вносят значительный вклад в развитие экономики и культурных связей. Поэтому укрепление контактов имеет для нас большое значение, - сказала председатель Городской Думы Елена Столярова в приветственном слове.

Председатель городского Собрания города Кимхэ Бе Бенг Доль также высказал пожелание наладить международное сотрудничество в области сельского хозяйства и культуры.

- В нашем городе пока мало знают о Сахалине, поэтому мы будем рады взаимодействию. Я думаю, что сотрудничество депутатских корпусов наших городов принесет пользу и Кимхэ, и Южно-Сахалинску, - обратился Бе Бенг Доль к председателю и депутатам Городской Думы.

- Сегодня в Кимхэ проживает более трехсот бывших сахалинцев, а в Сахалинской области - около 30 тысяч корейцев. Помимо международного сотрудничества Сахалин и Корею объединяют родственные узы, и мы рады, что сегодня у нас есть возможность наладить деловые отношения с еще одним городом, - сказал депутат гордумы Юрий Цой.