Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде
Их катамаран стал тонуть на половине пути
Японские экстремалы на катамаране хотели пересечь пролив Лаперуза и приплыть на Сахалин. О своих планах они уведомили российскую сторону еще в апреле, но разрешения не получили.
Несмотря на это, экстремалы на судне в форме лебедя пустились в путь из Вакканая. Судно вышло из порта, преодолело примерно половину пути и начало тонуть.
Экипаж двух сахалинских судов, имеющих разрешение на пересечение госграницы, узнав о том, что катамаран терпит бедствие, пустились ему на выручку. «Лебедя» на буксире дотянули до Корсакова 23 июля. Экстремалов довезли на борту кораблей. В тот же день японцы покинули пределы России, а их плавсредство осталось. Скорее всего, «лебедь» вернется в Вакканай вместе с одним из японских судов, приходящих в Корсаков.
Основное свидетельство контакта Хоккайдо и Сахалина-обсидиановые наконечники и инструменты. Вулканическое стекло,которого на Сахалине нет,но есть на Хоккайдо.
Вот и "приплыли" на лебедя - бедя-бедя - бедя....
Пароходы (морские суда) ходят в море, а не плавают, как "лебедя"...
Да!
Конюхов не победим!