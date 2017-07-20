Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде

Фото очевидцев

Японские экстремалы на катамаране хотели пересечь пролив Лаперуза и приплыть на Сахалин. О своих планах они уведомили российскую сторону еще в апреле, но разрешения не получили.

Несмотря на это, экстремалы на судне в форме лебедя пустились в путь из Вакканая. Судно вышло из порта, преодолело примерно половину пути и начало тонуть.

Экипаж двух сахалинских судов, имеющих разрешение на пересечение госграницы, узнав о том, что катамаран терпит бедствие, пустились ему на выручку. «Лебедя» на буксире дотянули до Корсакова 23 июля. Экстремалов довезли на борту кораблей. В тот же день японцы покинули пределы России, а их плавсредство осталось. Скорее всего, «лебедь» вернется в Вакканай вместе с одним из японских судов, приходящих в Корсаков.