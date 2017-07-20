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Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде
Фото очевидцев

Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде

Их катамаран стал тонуть на половине пути

Японские экстремалы на катамаране хотели пересечь пролив Лаперуза и приплыть на Сахалин. О своих планах они уведомили российскую сторону еще в апреле, но разрешения не получили.

Несмотря на это, экстремалы на судне в форме лебедя пустились в путь из Вакканая. Судно вышло из порта, преодолело примерно половину пути и начало тонуть.

Экипаж двух сахалинских судов, имеющих разрешение на пересечение госграницы, узнав о том, что катамаран терпит бедствие, пустились ему на выручку. «Лебедя» на буксире дотянули до Корсакова 23 июля. Экстремалов довезли на борту кораблей. В тот же день японцы покинули пределы России, а их плавсредство осталось. Скорее всего, «лебедь» вернется в Вакканай вместе с одним из японских судов, приходящих в Корсаков.

Галерея
Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде, Фото: 1
Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде, Фото: 2
Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде, Фото: 3
Японские экстремалы поплыли на Сахалин на лебеде
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 18:13 +3
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Комментарии
V.K.
Написано сегодня, в 18:23
Такой же как в нашем парке! Тех тоже японцы подарили. Эти , видимо, хотели своим ходом доставить :))))
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+2
apolinariya
Написано сегодня, в 18:26
Ахах ахах, не только дураки в России
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+2
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 18:30
а лебедь-то педальный оказался, блин я думал с моторчиком
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 18:31
Лебединые экстремалы

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+3
babaj
Написано сегодня, в 18:49 Отредактированно сегодня, в 18:50
Ученые считают,что основным транспортным средством передвижения айнов между Сахалином и Хоккайдо были долбленые лодки из тополя. Тополь лёгок,легко обрабатывается,не склонен к трещинам,и довольно стоек к раскалыванию в сравнении с другой древесиной. Вроде бы как были попытки экспериментирующих археологов и сочувствующих энтузиастов повторить это. Это действительно экстрим.
Основное свидетельство контакта Хоккайдо и Сахалина-обсидиановые наконечники и инструменты. Вулканическое стекло,которого на Сахалине нет,но есть на Хоккайдо.
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0
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 19:00
Эээххх....
Вот и "приплыли" на лебедя - бедя-бедя - бедя....

Пароходы (морские суда) ходят в море, а не плавают, как "лебедя"...
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0
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 19:20
Это печально
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+1
sasch
Написано сегодня, в 19:24
Это ж....
Да!
Конюхов не победим!
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+1
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 19:29
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+1
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 20:01
представил вторжение японцев на сахалинскую землю на тысячах таких лебедей
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0
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