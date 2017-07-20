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Предпринимателей Южно-Сахалинска учили продвигать бизнес в соцсетях

Предпринимателей Южно-Сахалинска учили продвигать бизнес в соцсетях

Состоялся семинар по организации SMM-кампании

Предпринимателей учили продвигать бизнес в соцсетях, сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска. Семинар на эту тему прошел в формате игры.

На семинаре «Особенности продвижения в социальных сетях» подробно рассказали как организовать SMM-кампании, которые помогут привлечь трафик, внимание к бренду и к продукту через социальные платформы. Предпринимателям поэтапно рассказали, в каких социальных сетях возможно создать группы и сообщества, чтобы начать продвижение своего бизнеса. Ольга Викулова озвучила аналитические данные о популярности того или иного интернет-пространства, рассказала о возрастном разграничении, об актуальности тем на этих площадках и посоветовала тщательно подходить к разработке SMM-кампании. Помимо этого предпринимателям посоветовали различные способы продвижения в социальных сетях, рассказали, как грамотно начать работу над наполнением групп. Также с ними  рассмотрели способы привлечения участников и поделились инструментами для эффективного продвижения бизнеса посредством социальных сетей.

В аудитории оказалось много предпринимателей, которые ведут свой бизнес с помощью SMM-кампании и достаточно опытны в этом направлении. Поэтому после дискуссии под руководством Алексея Дружинина началась бизнес-игра, в ходе которой всем участникам  необходимо было разработать креативную идею и план SMM-кампании.

Напомним, данный семинар состоялся в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». С полным перечнем механизмов, направленных на помощь этой категории бизнеса, можно познакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:05 0
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