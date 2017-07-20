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Toyota Land Cruiser и Toyota Vista столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла на перекрестке улицы Крайней и проспекта Мира
ДТП произошло сегодня, 27 июля около 7 часов вечера в Южно-Сахалинске на перекрестке улицы Крайней и проспекта Мира.
Столкнулись Toyota Land Cruiser 105 и Toyota Vista. От удара внедорожник перескочил через тротуар и оказался на газоне.
Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
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5 Toyota Land Cruiser и Toyota Vista столкнулись в Южно-Сахалинске
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Комментарии
КисМа")
Написано сегодня, в 21:01
Чё снова кабуча за рулём?! Чё-т крадётся мне, что эта капуста на Висте поворачивала и не пропустила Крузер.
+2
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 21:22
КисМа"), КисМа"), А почему вы называете водителя "кабуча"?
+2
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 21:27
Вот это дааа....
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