Toyota Land Cruiser и Toyota Vista столкнулись в Южно-Сахалинске

фото и видео очевидцев и группы ЧП Сахалин-Русские СМИ

Авария произошла на перекрестке улицы Крайней и проспекта Мира

ДТП произошло сегодня, 27 июля около 7 часов вечера в Южно-Сахалинске на перекрестке улицы Крайней и проспекта Мира.

Столкнулись Toyota Land Cruiser 105 и Toyota Vista. От удара внедорожник перескочил через тротуар и оказался на газоне.

Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.