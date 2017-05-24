новости
новости
Регистрация
Японская газета опубликовала серию статей о сахалинском музее

Японская газета опубликовала серию статей о сахалинском музее

Журналист из Хоккайдо посетил остров в мае

Заметки о музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» опубликовала японская газета Hokkaido Shimbun («Хоккайдо Симбун»). Цикл заметок о музее подготовил японский журналист Масанобу Коиэ, который сопровождал делегацию из художественно-литературного музея Хоккайдо. В мае между музеями было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере культуры.

В японской еженедельной газете «Хоккайдо Симбун» в номерах с 7 по 21 июня корреспондент отразил не только события, связанные с официальным мероприятием – подписанием соглашения, но и написал цикл материалов об истории музея, его сотрудниках, конечно, о самом Антоне Павловиче и его книге «Остров Сахалин».

Особое место в заметках Масанобу Коиэ было уделено разработанной сотрудниками музея настольной игре «Маршрутом Чехова», в которой участникам предлагается пройти от Москвы до Сахалина и обратно, отвечая на вопросы и узнавая интересные факты.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-СахалинскЛитературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»
Прочее
Hokkaido Shimbun«Хоккайдо Симбун»газетажурналистЯпониястатья
Популярное на ASTV
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Копейка»-кабриолет южносахалинца стала хитом интернета
«Копейка»-кабриолет южносахалинца стала хитом интернета
Двое молодых хулиганов стали обвиняемыми в уголовном деле из-за поломанной вывески
Двое молодых хулиганов стали обвиняемыми в уголовном деле из-за поломанной вывески
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru