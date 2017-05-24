Японская газета опубликовала серию статей о сахалинском музее

Заметки о музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» опубликовала японская газета Hokkaido Shimbun («Хоккайдо Симбун»). Цикл заметок о музее подготовил японский журналист Масанобу Коиэ, который сопровождал делегацию из художественно-литературного музея Хоккайдо. В мае между музеями было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере культуры.

В японской еженедельной газете «Хоккайдо Симбун» в номерах с 7 по 21 июня корреспондент отразил не только события, связанные с официальным мероприятием – подписанием соглашения, но и написал цикл материалов об истории музея, его сотрудниках, конечно, о самом Антоне Павловиче и его книге «Остров Сахалин».

Особое место в заметках Масанобу Коиэ было уделено разработанной сотрудниками музея настольной игре «Маршрутом Чехова», в которой участникам предлагается пройти от Москвы до Сахалина и обратно, отвечая на вопросы и узнавая интересные факты.