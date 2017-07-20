«Копейка»-кабриолет южносахалинца стала хитом интернета

Автомобиль южносахалинца Кирилла Старокожко прославился на всю страну. «Копейка»-кабриолет попала на демотиватор.

Как рассказал astv.ru бывший владелец «Жигулей», его машина уже давно стала металлоломом, но продолжает существовать в соцсетях.

«У меня давно была мечта о кабриолете, а в 2013 году злоумышленники разбили стекла моих «Жигулей». Денег на ремонт не было, вот я и решил сделать из «копейки» кабриолет. Ездил на нем все лето. Как раз тогда машину сфотографировал и выложил ВКонтакте незнакомый мне Евгений Гофман. На тот момент машине было уже 40 лет. Она прожила еще зиму. Кататься зимой в кабриолете холодно, но мы и зимой «выгуливали» машину», - рассказывает Кирилл.

Затем у «копейки» сломался двигатель, Кирилл отдал машину друзьям, но отремонтировать ее не удалось. Решили отдать машину на металл. Сейчас у Кирилла другая машина, но забыть о тех «Жигулях» невозможно – сейчас они «гуляют» по соцсетям, но уже на демотиваторе.