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«Копейка»-кабриолет южносахалинца стала хитом интернета

«Копейка»-кабриолет южносахалинца стала хитом интернета

Автомобиль попал на демотиватор

Автомобиль южносахалинца Кирилла Старокожко прославился на всю страну. «Копейка»-кабриолет попала на демотиватор.

Как рассказал astv.ru бывший владелец «Жигулей», его машина уже давно стала металлоломом, но продолжает существовать в соцсетях.

«У меня давно была мечта о кабриолете, а в 2013 году злоумышленники разбили стекла моих «Жигулей». Денег на ремонт не было, вот я и решил сделать из «копейки» кабриолет. Ездил на нем все лето. Как раз тогда машину сфотографировал и выложил ВКонтакте незнакомый мне Евгений Гофман. На тот момент машине было уже 40 лет. Она прожила еще зиму. Кататься зимой в кабриолете холодно, но мы и зимой «выгуливали» машину», - рассказывает Кирилл.

Затем у «копейки» сломался двигатель, Кирилл отдал машину друзьям, но отремонтировать ее не удалось. Решили отдать машину на металл. Сейчас у Кирилла другая машина, но забыть о тех «Жигулях» невозможно – сейчас они «гуляют» по соцсетям, но уже на демотиваторе.

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«Копейка»-кабриолет южносахалинца стала хитом интернета, Фото: 1
«Копейка»-кабриолет южносахалинца стала хитом интернета, Фото: 2
«Копейка»-кабриолет южносахалинца стала хитом интернета, Фото: 3
«Копейка»-кабриолет южносахалинца стала хитом интернета, Фото: 4
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«Копейка»-кабриолет южносахалинца стала хитом интернета
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:10 +2
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Комментарии
фeрм
Написано сегодня, в 16:19 Отредактированно сегодня, в 16:49
надеюсь, цензура пропустит бгг
а вообще, молодцы
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+1
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 16:25
фeрм, ветер в харю, а я шпарю))))
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:49
фeрм, не пропустит
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:29
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0
Online
aleksa90 Online
Написано сегодня, в 16:49
Красаучеки
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0
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