Двое молодых хулиганов стали обвиняемыми в уголовном деле из-за поломанной вывески

В полицию Южно-Сахалинска 18 июля сообщили о повреждении вывески на фасаде магазина по проспекту Мира. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД области. Сохранилась видеозапись, на которой зафиксировано происшествие и его участники. На основе записи и сведений очевидцев были составлены ориентировки на подозреваемых. Их опознали участковые.

Ими оказались два жителя областного центра в возрасте 20 лет и 21 года. Вывеску они сломали в алкогольном опьянении, из хулиганских побуждений повредили чужое иущество. Молодые люди дали признательные показания, написав явки с повинной.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». У граждан взято обязательство о явке.