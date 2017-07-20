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Двое молодых хулиганов стали обвиняемыми в уголовном деле из-за поломанной вывески

Двое молодых хулиганов стали обвиняемыми в уголовном деле из-за поломанной вывески

Они разбили логотип на фасаде магазина в Южно-Сахалинске

В полицию Южно-Сахалинска 18 июля сообщили о повреждении вывески на фасаде магазина по проспекту Мира. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД области. Сохранилась видеозапись, на которой зафиксировано происшествие и его участники. На основе записи и сведений очевидцев были составлены ориентировки на подозреваемых. Их опознали участковые.

Ими оказались два жителя областного центра в возрасте 20 лет и 21 года. Вывеску они сломали в алкогольном опьянении, из хулиганских побуждений повредили чужое иущество. Молодые люди дали признательные показания, написав явки с повинной.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». У граждан взято обязательство о явке.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:44 0
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Комментарии
AX9566
Написано сегодня, в 15:56
Видео в студию!
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0
jkmu
Написано сегодня, в 16:00
Видео в судию.страна долджна знать своих героев
придурки...
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0
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 16:48 Отредактированно сегодня, в 16:49
Поговорка о двух дЭбилах в действии.
Практическое руководство)))
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