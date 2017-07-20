Въезд в Хомутово-2 дождался ремонта

В планировочном районе Хомутово-2 Южно-Сахалинска дан старт работам по благоустройству въезда с центральной трассы. 27 июля там начали заменять асфальтовое покрытие.

Депутат Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский, проконтролировавший начало работ, отметил: разбитый въезд доставлял местным жителям много хлопот.

«Это тот случай, когда могу сказать – я много лет депутат и многие проблемы на местах знаю, и знаю, о чем говорю. Этой весной, в апреле, во время одного небольшого поселкового празднования ко мне обратились военные ветераны из бывшей войсковой части, около 20 человек, с просьбой посодействовать и решить вопрос с асфальтированием. Въезд – разбитый напрочь. Осенью, зимой еще можно проехать, а как только стаял снег – дорогу "порвало"», – добавил Виталий Гомилевский.

Он сообщил жителям района, что решение проблемы берет под контроль, отметив: на поиск средств, проектирование и прочие процедуры уйдет около 4 месяцев.

«Я сказал – гарантирую, в августе уже будет у вас нормальная дорога. Собрал свой актив, и мы начали прорабатывать. И вот сегодня работы начались. Ход работ мы будем контролировать. Но отмечу – это еще не все. Мы также занимаемся тем, чтобы ремонтные работы прошли во всех дворовых территориях Хомутово-2, на парковках, на детских площадках. Более того, так мы поступим со всеми микрорайонами, перед нами есть ответственность», – отметил председатель комитета по социальной политике Сахалинской областной Думы.

По данным властей, в Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Новое покрытие получат 18 километров городских автодорог и тротуаров в разных районах.