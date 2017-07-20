В сентябре на Сахалин приедут 50 студентов из Японии

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова академик Виктор Садовничий и и.о. ректора Сахалинского государственного университета Олег Фёдоров подписали договор о сотрудничестве в сфере образования и науки, сообщает пресс-служба СахГУ.

Уже в сентябре этого года СахГУ и МГУ откроют первую совместную образовательную программу — интенсивный курс русского языка «Здравствуй, Сахалин!» для учащихся из Японии. В первой программе примут участие 50 студентов из Токийского университета иностранных языков, а также университетов Кейо, Мейдзи, Васэда и Осаки.

В ближайшее время в рамках реализации договора на базе СахГУ откроются центр межкультурной коммуникации и центр подготовки и тестирования иностранных граждан по русскому языку.

Также МГУ и СахГУ планируют расширять сотрудничество с университетами Японии, Южной Кореи, Китая. Так, в октябре будет подписано трехстороннее соглашение между МГУ, СахГУ и Университетом Саппоро (Япония).