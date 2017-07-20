Орущий котенок два дня не мог спуститься с дерева в Южно-Сахалинске

Два дня южносахалинцы, живущие в доме №17 на Спортивном проезде(район "Черемушек") переживали за котенка, который залез на дерево и не мог спуститься.

"Вчера я возвращалась домой с работы и услышала жалобное, рвущее душу мяуканье. Соседи и дети, бегающие во дворе, рассказали, что сутки назад на дерево залез маленький котенок. Он забрался примерно на уровень третьего этажа. Слезть оттуда никак не мог уже второй день. Добраться на такую высоту ни дети, ни взрослые не отчаялись, но жалобное мяуканье собирало под деревом все больше людей.

Когда я пришла домой, стала думать ,как помочь котёнку - его плач радовался все жалобнее и жалобнее. Набрала службу 112, переживала, что там мне откажут в помощи, но мне ответили, что мой сигнал о спасении котёнка принят и скоро подъедут спасатели.

Их прибытия ждали всем двором. Операция по спасению длилась 20 минут - котёнок от страха карабкался все выше. Кроме того, тонкие ветки могли сломаться под тяжестью выдвижной лестницы и самих спасателей. Все же котёнка вернули на землю спасатели - командир подразделения Иван Артеменко, спасатели Иван Шаталов и Ярослав Рихтер. Спасибо им огромное от всего нашего двора", - рассказывает одна из жительниц дома.