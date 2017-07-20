Редкое растение обнаружили сотрудники заповедника на Кунашире

Единственный экземпляр редкого кустарника обнаружен на территории заповедника. Факт произрастания рододендрона Фори на Кунашире долгое время оставался спорным. В научной литературе нет однозначного подтверждения того, что этот редкий вид встречается на острове, сообщает пресс-служба заповедника «Курильский».

«У нас две разновидности Рододендрона короткоплодного: var. brachycarpum с белыми цветками и голыми листьями, растет в Приморье (Тернейский район), и var. roseum Koidz. с розовыми цветками и густо опушенными листьями, растет на Курилах (о. Кунашир, о. Итуруп)», - указывается в определителе растений Советского Дальнего Востока (1982) В.Н. Ворошилова.

«В отечественной флористической литературе Rhododendron fauriei – Рододендрон Фори считается синонимом Rhododendron brachycarpum – Рододендрон короткоплодный. Оба вида представлены как белоцветковыми (типовыми), так и розовоцветковыми формами. Однако эти виды хорошо различаются характером нижней поверхности листа (голой или шерстистой)», - отмечается в обзоре «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1991 г.).

«Рододендрон Фори (с белыми цветками) в России встречается в Приморском крае только на территории Сихотэ-Алинского заповедника. Указание на произрастание вида на Курильских островах (Гельтман, 1988), по-видимому, ошибочно. На островах Итуруп и Кунашир растет близкий вид – рододендрон короткоплодный с розовыми цветками», - говорится в разделе «Распространение» Красной книги России (2008).

В 2017 году перед сотрудниками научного отдела заповедника была поставлена задача - найти место произрастания Рододендрона короткоплодного (Р. Фори) и отметить его цветение. Решить её было непросто. Обзор Летописи природы заповедника, научной литературы и опрос очевидцев показал, что этот очень редкий вид можно встретить только на юге острова, в окрестностях озера Горячее и с наружной стороны кальдеры вулкана Головнина.

«Эта территория покрыта густым труднопроходимым бамбучником, поэтому поиски кустарника проводились по снегу. Были пройдены десятки километров на снегоступах, прежде чем нам удалось найти рододендрон в верховьях реки Головнина. Находка представляла собой небольшой куст около двух метров в диаметре и высотой около полутора метров. Вечнозеленые листья, свернутые в трубочку, свисали на ветвях, торчавших из-под снега более чем на метр. Это и позволило нам заметить растение издалека», - рассказывает Елена Линник, научный сотрудник заповедника.

Материковый представитель Рододендрона Фори, произрастающий в Сихотэ-Алинском заповеднике, имеет высоту до 6 метров (древовидная форма), длину листьев до 20 сантиметров и предпочитает высокогорье (650-900 метров над уровнем моря). Островной представитель относится к стелющимся кустарникам (стланиковая форма), с длиной листьев не более 8 сантиметров, на высоте около 300 метров над уровнем моря.

После того, как кустарник был найден, важно было застать его цветение, чтобы окончательно развеять сомнения насчет видовой принадлежности растения. Рододендрон цветет в июне-июле около месяца. Обильное цветение отмечается через год. Судя по количеству коробочек на обнаруженном в марте кусте (42 соцветия), в 2016 году рододендрон цвел обильно.

«Восемь часов мы пробирались по непроходимым зарослям высокотравья и бамбучника в 30-градусную жару. Среди зеленого поля бамбучника куст был едва заметен. На нем мы увидели семь соцветий белого цвета. Теперь без сомнения можно утверждать, что на острове Кунашир произрастает как минимум один экземпляр Рододендрона Фори с белыми цветами и слабоопушенными листьями», - рассказывает Елена Линник.