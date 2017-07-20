В Холмске Toyota сбила пешехода

26 июля примерно в 10:55 70–летняя женщина водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio при движении задним ходом по улице Первомайской в Холмске, не убедилась в безопасности своего маневра и сбила 69-летнюю женщину-пешехода, которая передвигалась по проезжей части дороги в попутном направлении. Об этом сообщают в УГИБДД Сахалинской области.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.