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В Холмске Toyota сбила пешехода

В Холмске Toyota сбила пешехода

За рулем автомобиля находилась 70-летняя женщина, пострадавшей 69 лет

26 июля примерно в 10:55 70–летняя женщина водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio при движении задним ходом по улице Первомайской в Холмске, не убедилась в безопасности своего маневра и сбила 69-летнюю женщину-пешехода, которая передвигалась по проезжей части дороги в попутном направлении. Об этом сообщают в УГИБДД Сахалинской области.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:57 +1
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Комментарии
AX9566
Написано сегодня, в 11:00
Пенсионный фонд
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0
komissar
Написано сегодня, в 11:00
Две бабули нашли друг друга, одной внимания за рулём, другой выздоровления.
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:09
26 июля примерно в 10:55 70–летняя женщина
Аналогично как в другой теме. Нельзя разделить 10:55 и 70????? Часов /запятая
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:40
Пора бы дома сидеть вышивать, либо на лавочке у подъезда семечки щелкать, да сплетни распускать, а не в городе за рулем!
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0
aRcCaxxxalNHa
Написано сегодня, в 11:40
В 70 лет уже дома сидеть надо,а не на машине горцевать
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0
aRcCaxxxalNHa
Написано сегодня, в 11:42
По ходу деда к молодой любовнице приревновала и отомстила
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