новости
новости
Регистрация
Перекресток улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске закроют на 3 дня
yarkprf.ru

Перекресток улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске закроют на 3 дня

Ограничения начнут действовать завтра с 10:00

В Южно-Сахалинске в рамках продолжающейся реконструкции ул. Комсомольской на трое суток будет закрыто движение через перекресток с ул. Тихоокеанской, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

На данном участке подрядная организация займется перекладкой инженерных сетей. Ограничения продлятся с 10:00 28 июля до 06:00 31 июля.

Администрация Южно-Сахалинска просит водителей и пешеходов быть внимательными и учитывать эти обстоятельства при движении по указанному району.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:53 −1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
дорогаремонтперекрытиеограничение движенияавтомобиль
Популярное на ASTV
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Молодой сахалинец выпал из окна в Макарове
Молодой сахалинец выпал из окна в Макарове
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru