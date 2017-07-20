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Перекресток улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске закроют на 3 дня
Ограничения начнут действовать завтра с 10:00
В Южно-Сахалинске в рамках продолжающейся реконструкции ул. Комсомольской на трое суток будет закрыто движение через перекресток с ул. Тихоокеанской, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
На данном участке подрядная организация займется перекладкой инженерных сетей. Ограничения продлятся с 10:00 28 июля до 06:00 31 июля.
Администрация Южно-Сахалинска просит водителей и пешеходов быть внимательными и учитывать эти обстоятельства при движении по указанному району.
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