Перекресток улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске закроют на 3 дня

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В Южно-Сахалинске в рамках продолжающейся реконструкции ул. Комсомольской на трое суток будет закрыто движение через перекресток с ул. Тихоокеанской, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

На данном участке подрядная организация займется перекладкой инженерных сетей. Ограничения продлятся с 10:00 28 июля до 06:00 31 июля.

Администрация Южно-Сахалинска просит водителей и пешеходов быть внимательными и учитывать эти обстоятельства при движении по указанному району.