Молодой сахалинец выпал из окна в Макарове
От полученных травм парень скончался
Сегодня, 27 июля в 08:40 в следственный отдел по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что у дома №28 по улице Красноармейской обнаружено тело 22-летнего местного жителя.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек выпал из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Комментарии
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Виктория Online
Написано сегодня, в 16:24
соболезную родным
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NARBLE Online
Написано сегодня, в 16:31
Соболезнования родным и близким
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:38
(((( писец
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