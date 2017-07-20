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Молодой сахалинец выпал из окна в Макарове

Молодой сахалинец выпал из окна в Макарове

От полученных травм парень скончался

Сегодня, 27 июля в 08:40 в следственный отдел по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что у дома №28 по улице Красноармейской обнаружено тело 22-летнего местного жителя. 

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек выпал из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:15 +2
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Комментарии
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 16:24
соболезную родным
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+2
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 16:31
Соболезнования родным и близким
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0
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:38
(((( писец
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