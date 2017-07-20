Молодой сахалинец выпал из окна в Макарове

Сегодня, 27 июля в 08:40 в следственный отдел по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что у дома №28 по улице Красноармейской обнаружено тело 22-летнего местного жителя.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек выпал из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.