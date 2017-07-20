Поронаец избил собутыльника поленом и сжег орудие преступления
Полицейские сумели его вычислить
В полицию Поронайска поступило сообщение, что на одной из автобусных остановок районного центра находится избитый мужчина, сообщает пресс-служба УМВД Сахалинской области.
Потерпевшим оказался уроженец села Восток, он распивал спиртные напитки со знакомым у себя в квартире. В результате ссоры собутыльник схватил полено и ударил по голове потерпевшего. После попытался скрыть следы преступления - смыл следы крови, сжег полено и покинул место преступления.
Полицейские проверили все входящие и исходящие звонки с сотового телефона потерпевшего, опросили очевидцев. В результате через несколько дней подозреваемый был задержан и дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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