Поронаец избил собутыльника поленом и сжег орудие преступления

В полицию Поронайска поступило сообщение, что на одной из автобусных остановок районного центра находится избитый мужчина, сообщает пресс-служба УМВД Сахалинской области.

Потерпевшим оказался уроженец села Восток, он распивал спиртные напитки со знакомым у себя в квартире. В результате ссоры собутыльник схватил полено и ударил по голове потерпевшего. После попытался скрыть следы преступления - смыл следы крови, сжег полено и покинул место преступления.

Полицейские проверили все входящие и исходящие звонки с сотового телефона потерпевшего, опросили очевидцев. В результате через несколько дней подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».