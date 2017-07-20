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Поронаец избил собутыльника поленом и сжег орудие преступления

Поронаец избил собутыльника поленом и сжег орудие преступления

Полицейские сумели его вычислить

В полицию Поронайска поступило сообщение, что на одной из автобусных остановок районного центра находится избитый мужчина, сообщает пресс-служба УМВД Сахалинской области.

Потерпевшим оказался уроженец села Восток, он распивал спиртные напитки со знакомым у себя в квартире. В результате ссоры собутыльник схватил полено и ударил по голове потерпевшего. После попытался скрыть следы преступления - смыл следы крови, сжег полено и покинул место преступления.

Полицейские проверили все входящие и исходящие звонки с сотового телефона потерпевшего, опросили очевидцев. В результате через несколько дней подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:35 0
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:41
Причиной ссоры стала последняя рюмка, не поделили видать)
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+3
фeрм
Написано сегодня, в 14:42
"полено" сжег полено
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+5
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:42
...он распивал спиртные напитки со знакомым... Кто бы сомневался
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+3
vert
Написано сегодня, в 14:59
папа Карло поссорился с Джузеппе и сжег Буратино
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 15:43
vert,
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0
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:15
Теперь интересно как будут доказывать Чем он его бил... Из пепла восстанавливать Феникса?:)
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+2
forsen
Написано сегодня, в 15:26
Поронайск настолько суров что...
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 15:44
Когда уже "напьются"????!
Сколько случаев и большинство по пьяной лавочке
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+1
Tanya33
Написано сегодня, в 15:45
??????полный пипец
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0
nikolayppu
Написано сегодня, в 16:34
"Идеальное убийство")
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 16:53
одна новость краше другой, пора уже сборник "перлов" издавать
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