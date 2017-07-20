Александру Хорошавину вызвали скорую помощь прямо в суд

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Сегодня в Южно-Сахалинский городской суд приезжала скорая помощь. На процессе по делу экс-губернатора Александра Хорошавина у него ухудшилось самочувствие. Из-за повышенного давления ему пришлось вызвать бригаду врачей.

Сегодня, 27 июля, с утра в суде продолжалось рассмотрение дела бывшего главы Сахалинской области. Во время допроса одного из свидетелей Александр Хорошавин заявил об ухудшении самочувствия на фоне душной погоды. В заседании сделали перерыв, но и после него состояние Хорошавина, по его словам, не стабилизировалось.

По сообщению РИА Новости, заседание суда перенесено на понедельник, 31 июля.