Фото: архив АСТВ
Александру Хорошавину вызвали скорую помощь прямо в суд
Заседание пришлось отложить до следующей недели
Сегодня в Южно-Сахалинский городской суд приезжала скорая помощь. На процессе по делу экс-губернатора Александра Хорошавина у него ухудшилось самочувствие. Из-за повышенного давления ему пришлось вызвать бригаду врачей.
Сегодня, 27 июля, с утра в суде продолжалось рассмотрение дела бывшего главы Сахалинской области. Во время допроса одного из свидетелей Александр Хорошавин заявил об ухудшении самочувствия на фоне душной погоды. В заседании сделали перерыв, но и после него состояние Хорошавина, по его словам, не стабилизировалось.
По сообщению РИА Новости, заседание суда перенесено на понедельник, 31 июля.
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