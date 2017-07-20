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Александру Хорошавину вызвали скорую помощь прямо в суд
Фото: архив АСТВ

Александру Хорошавину вызвали скорую помощь прямо в суд

Заседание пришлось отложить до следующей недели

Сегодня в Южно-Сахалинский городской суд приезжала скорая помощь. На процессе по делу экс-губернатора Александра Хорошавина у него ухудшилось самочувствие. Из-за повышенного давления ему пришлось вызвать бригаду врачей.

Сегодня, 27 июля, с утра в суде продолжалось рассмотрение дела бывшего главы Сахалинской области. Во время допроса одного из свидетелей Александр Хорошавин заявил об ухудшении самочувствия на фоне душной погоды. В заседании сделали перерыв, но и после него состояние Хорошавина, по его словам, не стабилизировалось.

По сообщению РИА Новости, заседание суда перенесено на понедельник, 31 июля.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:12 −1
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Люди
Александр Хорошавин
Место
Южно-Сахалинский городской суд
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Комментарии
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 16:34
Эээххх...
Тут не только ему плохо станет от этого тяжкого процесса суда, но и читателям......
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+1
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:41
специально как будто тянут время ) глядишь по сроку давности соскочит
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+2
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:43
Да...Медицина у нас полный отстой

Вот раньше его бы быстро вылечили...
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+1
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