Древний артефакт обнаружили ученые на дне Охотского моря

Экспедиция приморских океанологов неожиданно стала археологической. На дне Охотского моря ученые ДВО РАН искали источники топлива, а обнаружили уникальный артефакт. Как он попал в глубины океана — загадка, которую специалистам еще предстоит разгадать. Но участники экспедиции выдвигают свои предположения. Об этом сообщают «Вести».

Начальник экспедиции, заведующий лабораторией газогеохимии ТОИ ДВО РАН Анатолий Обжиров отмечает, артефакт из кремния использовался для охоты. Несколько веков след древней цивилизации пролежал на дне Охотского моря.

"Это чудо, потому что он находился в донных осадков на глубине - 3 метра 35 см ниже поверхности морского дна. Этот осадок копился около 5 тысяч лет", - говорит Анатолий Обжиров.

Задача экспедиции была — проверить донные осадки на предмет природного газа во впадине Дерюгина. Газ, который поднимается по разломам — указывает на сейсмическую активность или - присутствие нефти. И в районе шельфа уже нашли несколько гигантских месторождений.

"Мы работаем немного глубже - это склон Сахалина, но процессы там - все те же самые, что и на шельфе. Мы доказываем, что газогидраты связаны с нефтегазовыми залежами. Такие исследования никто, кроме нас в мире, пока не проводил", - отмечает заместитель начальника экспедиции ТОИ ДВО РАН Юрий Телегин.

Подводное оборудование ученые опускали на глубину более тысячи метров, затем погружали в грунт и захватывали донные осадки. Кто бы мог подумать, что на этот раз в трубке для отбора грунта, вместе с газогидратами, окажется послание из прошлого. С таким орудием в каменном веке охотились на пушного и морского зверя.

"Многие говорят, что древние люди охотились на льдине. Если это орудие потеряли на льду - вылетела она из палки, то лед мог принести его в этот район. Лед потом протаял и она упала. Другая версия - может его акула съела?", - делится своими соображениями Анатолий Обжиров.

Над этой загадкой ломали головы все участники экспедиции. А ведь научный рейс был международным - вместе с дальневосточниками бок о бок трудились пятеро китайских коллег из города Циньдао. Но и они не смогли пока разгадать тайну. Теперь древний предмет исследуют археологи. И, возможно, уже в следующем рейсе, они составят океанологам компанию, чтобы вместе совершить новые открытия в Охотском море.