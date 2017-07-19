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На севере Сахалина разыскали потомков «чеховских» ссыльных каторжан

На севере Сахалина разыскали потомков «чеховских» ссыльных каторжан

Прошла третья поездка в рамках проекта «Листая страницы памяти»

В Александровске-Сахалинском побывала экспедиция в рамках проекта «Листая страницы памяти». Его участники – работники музея книги Чехова – ищут потомков ссыльнокаторжных по всему Сахалину. Последняя поездка продлилась неделю.

Экспедиция стала третьей в рамках проекта. До этого историки побывали в Тымовском, Воскресеновке, Кировском и Арково. За время поездки в Александровск удалось найти троих потомков, а также опросить многих людей, занимающихся историей края и периодом каторги.

– В дальнейшем мы продолжим работу с потомками и поиск предметов времен каторги, а сейчас в планах пока создание сборника – книги воспоминаний опрошенных нами людей, – сообщила ASTV.RU руководитель проекта Мария Ожегова.

Фонды музея пополнились предметами времен каторги – cреди них кирпич с рыковской тюрьмы, тяпка, кандалы и колесо от каторжанской тележки.

Истории, рассказанные людьми, разнились. Предков одних сослали на Сахалин как политзаключенных, других завербовали для освоения острова. Кто-то, как рассказывает одна из потомков, был несправедливо осужден.

– Моего деда обвинили в убийстве, так как кто-то подкинул ему под окна окровавленный материал, – говорит Зоя Хрипунова. – Но потом на остров сослали настоящего убийцу, который из раскаяния даже опекал нашу семью.

Организаторы проекта изучают судьбы сахалинских ссыльнокаторжных, участников переписи писателя Антона Чехова, проведенной в конце XIX века, и их потомков. Как выяснилось, гораздо больше их, чем думали историки, обосновались на самом юге региона – Южно-Сахалинске, поэтому часть работы специалисты проведут в островной столице.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 15:33 +2
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Событие
проект "Листая страницы памяти"
Место
Александровск-Сахалинский
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