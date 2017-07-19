Сахалинцы неохотно оценивают работу мэров

С начала июля без оценки все еще остаются семь районов области

Жители Сахалинской области не спешат оценивать работу мэров региона. С 20 февраля по 25 июля на сайте «Голос.65» свои оценки работе главам районных администраций поставили только 796 человек. Всего с начала года на портале выставлены 8807 оценок.

Наивысшую оценку в 4,58 баллов заработал мэр Невельска Владимир Пак. Свое мнение по поводу его работы высказали 251 сахалинцев.

На последнем 17 месте находится глава Тымовска Сергей Романютенко. 54 проголосовавших оценили его работу на 2,15 баллов.

По цветовой карте Сахалина и Курил видно, что работу местных администраций за год хорошо оценивают жители двух районов области: Поронайского и Невельского - они окрашены в зеленый цвет, что означает хорошую оценку работы администраций. Неудовлетворительных оценок, которым соответствует красный цвет, ни одна администрация не получила. Самые низкие для Сахалинской области оценки - от 2 до 3 баллов - получили Александровск-Сахалинский, Тымовский, Ногликский, Анивский и Северо-Курильский районы. Они окрашены в оранжевый. Остальные - окрашенные в желтый - получили от 3 до 4 баллов.

Напомним, основными критериями для оценки деятельности глав городских и районных администраций стали качество дорог, транспортного обслуживания, предоставляемых услуг ЖКХ, теплоснабжения, водоснабжения, энергосбережения, гозоснабжения.

С начала июля свои оценки все еще не выставили жители Корсаковского, Углегорского, Тымовского, Ногликского, Охинского и Северо-Курильского районов, а также Южно-Сахалинска.

На первом месте с наивысшей оценкой в 5 баллов снова оказался мэр Невельска Владимир Пак. Свое мнение по поводу его работы пока что высказали только трое сахалинцев. Лидирующую позицию разделяет и мэр Александровска-Сахалинского Сергей Гейченко. Правда оценка не совсем объективна, т.к. в число "отличников" ему помог попасть только один интернет-пользователь.

Красным цветом в июле окрасились два района. "Единицу" получил глава администрации Томари Александр Кобелев, за которого голосовали два человека. И 1,5 балла получил от одного своего подопечного мэр Анивы Александр Ивашов.

Жители Курильского, Холмского и Смирныховского районов своими мэрами не довольны - от 2,75 до 3,67 баллов. Причем работу главы Курильской администрации Георгия Митрика оценили больше всего людей - 70. Но это не помогло ему пробиться в лидеры рейтинга.

Напомним, по данным Сахалинстата, к началу 2017 года в островном регионе проживали 487 293 человека.