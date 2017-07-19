Полиция Анивского района разыскивает подростка
16-летний Валерий Кипчаков сбежал из детдома
Полиция Анивского района разыскивает 16-летнего Валерия Геннадьевича Кипчакова.
22 июля подросток сбежал из Троицкого детского дома
Приметы: рост 170 см. худощавого телосложения, светлые волосы, карие глаза.
Был одет: светлая футболка, синие джинсы, черно-синие крассовки.
Если вам что-то известно о том, где находится Валерий Кипчаков, сообщите об этом по телефонам: 780-686, WhatsApp - 89621206698.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 15:07
Загулял парень наверное, возраст как раз соответствует и лето на дворе, найдется
Ответить
0
Online
vreditel1978 Online
Написано сегодня, в 15:41
Похож на Джуниора из трудного ребенка
Ответить
0
CrazyDimon
Написано сегодня, в 15:49
Что-то за две недели моего прибывания на вахте пропал уже 4-ый или 5-ой ребенок. Что-то мучают странные сомнения. У нас в городе в 2007 тоже девушку пропадали так никто и не нашел. Подростку можно голову заморочить просто.
Ответить
0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:43
может затравили, вот и свалил
Ответить
0