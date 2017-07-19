Полиция Анивского района разыскивает подростка

Полиция Анивского района разыскивает 16-летнего Валерия Геннадьевича Кипчакова.

22 июля подросток сбежал из Троицкого детского дома

Приметы: рост 170 см. худощавого телосложения, светлые волосы, карие глаза.

Был одет: светлая футболка, синие джинсы, черно-синие крассовки.

Если вам что-то известно о том, где находится Валерий Кипчаков, сообщите об этом по телефонам: 780-686, WhatsApp - 89621206698.