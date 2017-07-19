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Полиция Анивского района разыскивает подростка

Полиция Анивского района разыскивает подростка

16-летний Валерий Кипчаков сбежал из детдома

Полиция Анивского района разыскивает 16-летнего Валерия Геннадьевича Кипчакова.
 
22 июля подросток сбежал из Троицкого детского дома
 
Приметы: рост 170 см. худощавого телосложения, светлые волосы, карие глаза.  
 
Был одет: светлая футболка, синие джинсы, черно-синие крассовки. 
 
Если вам что-то известно о том, где находится Валерий Кипчаков, сообщите об этом по телефонам: 780-686, WhatsApp - 89621206698.  
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:27 +3
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 15:07
Загулял парень наверное, возраст как раз соответствует и лето на дворе, найдется
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Online
vreditel1978 Online
Написано сегодня, в 15:41
Похож на Джуниора из трудного ребенка
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CrazyDimon
Написано сегодня, в 15:49
Что-то за две недели моего прибывания на вахте пропал уже 4-ый или 5-ой ребенок. Что-то мучают странные сомнения. У нас в городе в 2007 тоже девушку пропадали так никто и не нашел. Подростку можно голову заморочить просто.
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:43
может затравили, вот и свалил
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