За шесть месяцев в адрес островных пенсионеров начислено более 18,5 миллиардов рублей
Выплаты получили более 165 тысяч сахалинцев и курильчан
За первые шесть месяцев нынешнего года в адрес островных пенсионеров пенсионным фондом начислено 18 млрд. 514 млн. 147 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального ОПФР, в первом полугодии 2017 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, производились вовремя и в полном объёме.
С учётом осуществления январской единовременной выплаты всем пенсионерам, индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам и ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам, проведённой 1 февраля, а также индексации социальных пенсий и дополнительного увеличения стоимости пенсионного балла с 1 апреля - За шесть месяцев нынешнего года различные выплаты получили более 165 тысяч сахалинцев и курильчан.
И, намёк, как дорого мы обходимся стране
когда нечего написть о цифрах относительных , например о том на сколько процентов повысились вплаты сахалинским пенсионерам, мы пишем о цифрах абсолютных и приводим большую такую цифру чтобы было значительно .., только проблема в том, что эта цифра ровным счетом ничего не говорит .., 18 млрд или 180 млрд , разницы нет ..