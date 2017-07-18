За шесть месяцев в адрес островных пенсионеров начислено более 18,5 миллиардов рублей

Выплаты получили более 165 тысяч сахалинцев и курильчан

За первые шесть месяцев нынешнего года в адрес островных пенсионеров пенсионным фондом начислено 18 млрд. 514 млн. 147 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального ОПФР, в первом полугодии 2017 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, производились вовремя и в полном объёме.

С учётом осуществления январской единовременной выплаты всем пенсионерам, индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам и ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам, проведённой 1 февраля, а также индексации социальных пенсий и дополнительного увеличения стоимости пенсионного балла с 1 апреля - За шесть месяцев нынешнего года различные выплаты получили более 165 тысяч сахалинцев и курильчан.