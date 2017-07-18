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За шесть месяцев в адрес островных пенсионеров начислено более 18,5 миллиардов рублей

За шесть месяцев в адрес островных пенсионеров начислено более 18,5 миллиардов рублей

Выплаты получили более 165 тысяч сахалинцев и курильчан

За первые шесть месяцев нынешнего года в адрес островных пенсионеров пенсионным фондом начислено 18 млрд. 514 млн. 147 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального ОПФР, в первом полугодии 2017 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, производились вовремя и в полном объёме.

С учётом осуществления январской единовременной выплаты всем пенсионерам,   индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам и ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам, проведённой 1 февраля, а также индексации социальных пенсий и дополнительного увеличения стоимости пенсионного балла с 1 апреля -       За шесть месяцев нынешнего года различные выплаты получили более 165 тысяч сахалинцев и курильчан.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:48 −1
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Комментарии
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 10:05 Отредактированно сегодня, в 10:06
Звучит, по крупному. Щедро. Вот, что значит - обобщить.
И, намёк, как дорого мы обходимся стране
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+2
Online
sergmihaylov Online
Написано сегодня, в 11:05
Abbatissa, обычная история с жонглированием абсолютными или относительными цифрами ..
когда нечего написть о цифрах относительных , например о том на сколько процентов повысились вплаты сахалинским пенсионерам, мы пишем о цифрах абсолютных и приводим большую такую цифру чтобы было значительно .., только проблема в том, что эта цифра ровным счетом ничего не говорит .., 18 млрд или 180 млрд , разницы нет ..
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+2
senchick
Написано сегодня, в 10:44
Путем деления, средняя пенсия составила 18 000 рублей.... Печаль полнейшая....
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+2
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 11:11
senchick, Зато, как звучит - "18 млрд на вас потратили за 6 месяцев"
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:29
senchick, у кого-то 40, у кого-то 10600.
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+3
Sakhalinchik
Написано сегодня, в 11:39
Ну а теперь напишите какая сумма , за этот период, осела в чиновничьих карманах...
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0
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