Спор "кто дальше заплывет" закончился спасением утопающего в море у Углегорска
Один из мужчин добрался до берега самостоятельно, другого вытаскивали спасатели
Сегодня вечером, 23 июля в Углегорске сотрудники ГИМС спасли тонущего мужчину.
По словам очевидцев, двое выпивших спиртное сахалинцев, отдыхая на берегу у мемориала в черте райцентра, поспорили - кто из них дальше заплывает в море. Сил на преодоление большой дистанции не хватило обоим. Один смог вернуться на берег самостоятельно. Для того, чтобы спасти второго, пришлось обращаться в оперативные службы. Сотрудники ГИМС доставили утопающего на берег.
По словам местных жителей, пловцы не пострадали. Госпитализации им не потребовалось.
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