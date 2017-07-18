Спор "кто дальше заплывет" закончился спасением утопающего в море у Углегорска

Сегодня вечером, 23 июля в Углегорске сотрудники ГИМС спасли тонущего мужчину.

По словам очевидцев, двое выпивших спиртное сахалинцев, отдыхая на берегу у мемориала в черте райцентра, поспорили - кто из них дальше заплывает в море. Сил на преодоление большой дистанции не хватило обоим. Один смог вернуться на берег самостоятельно. Для того, чтобы спасти второго, пришлось обращаться в оперативные службы. Сотрудники ГИМС доставили утопающего на берег.



По словам местных жителей, пловцы не пострадали. Госпитализации им не потребовалось.