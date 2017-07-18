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Спор "кто дальше заплывет" закончился спасением утопающего в море у Углегорска

Спор "кто дальше заплывет" закончился спасением утопающего в море у Углегорска

Один из мужчин добрался до берега самостоятельно, другого вытаскивали спасатели

Сегодня вечером, 23 июля в Углегорске сотрудники ГИМС спасли тонущего мужчину.

По словам очевидцев, двое выпивших спиртное сахалинцев, отдыхая на берегу у мемориала в черте райцентра, поспорили - кто из них дальше заплывает в море. Сил на преодоление большой дистанции не хватило обоим. Один смог вернуться на берег самостоятельно. Для того, чтобы спасти второго, пришлось обращаться в оперативные службы. Сотрудники ГИМС доставили утопающего на берег.

По словам местных жителей, пловцы не пострадали. Госпитализации им не потребовалось.

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 23:39 0
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Углегорск
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Комментарии
babaj
Написано вчера, в 23:56
А на чё спорили?
Один раз отплыл от берега метров на 500 и вдруг увидел подо мной в толще воды огромное темное тело типа касатки. Так я установил личный рекорд плавания к берегу 500-метровки.
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Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 00:08
babaj, ...так во кто всё море обделал!
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 00:41
babaj, повезло вам, это она вас как в анекдоте подготавливала, опытная видать))) а потом глубины нехватило наверное!)
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0
babaj
Написано сегодня, в 01:29
ostrovsakhalin, раньше любил поплавать в море. Страшновато,когда в 3-5 метроах всплывает голова нерпы и начинает тебя рассматривать.Взгляд страшноватый,но разумом убеждаешь себя,что нерпы на людей не нападают в воде.
В Азовском море плавал-встречаются змеи. Водяные ужи до метра длиной. Хорошо,что знал заранее,что это ужи,ядовитых змей там в море нет. Но холодок по коже проходит.)))
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Еще 1 комментарий
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