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Волонтеры очистили около 2 км анивского побережья в районе Тараная

Волонтеры очистили около 2 км анивского побережья в районе Тараная

Они собрали более 50 больших мешков мусора

В субботу, 22 июля, волонтеры компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» очистили около 2 километров анивского пляжа, сообщает пресс-служба компании. Более 70 человек –работники и члены их семей, собрали 50 больших пластиковых мешков мусора, которые были погружены на грузовой автомобиль, безвозмездно предоставленный компанией «Экошельф», и вывезены для утилизации.

Участники операции по очистке даже организовали неформальный конкурс по самому оригинальному экземпляру найденного мусора.

К общему удовольствию, было отрадно видеть, что среди множества отдыхающих все больше и больше становится экологически ответственных граждан, которые заботятся о чистоте нашего острова. После таких отдыхающих берег становился даже чище, чем был до их приезда: ведь они забирали с собой весь мусор, которые встретили на месте отдыха. Среди них очень много молодежи, и когда-нибудь такое поведение станет общепризнанной нормой.

Волонтерский комитет компании «Эксон Нефтегаз» регулярно проводит такие акции по очистке общих мест отдыха, а также многие другие меропроятия. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:40 0
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