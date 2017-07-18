Пожар в частном доме потушили в Долинске

23 июля в 15.15 диспетчеру Долинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице 2-ой Нагорной горит жилой дом.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент наблюдалось большое задымление внутренних помещений, дом горел открытым пламенем на площади 80 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 15.25, а в 15.50 полностью ликвидировали. В тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.