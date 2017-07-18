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Консультации для переселенцев из ветхого жилья пройдут в Южно-Сахалинске

Консультации для переселенцев из ветхого жилья пройдут в Южно-Сахалинске

Специалисты ждут горожан, проживающих в 25 микрорайоне

С 24 июля в районе застройки, проводимой по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, начинает работать пункт приема граждан. Специалисты мэрии будут оказывать консультационную и юридическую помощь людям, которым в новостройках предоставляют квартиры, сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области. 

Расположенный в границах улиц Железнодорожной, Тихой, Моторной и Киевской 25 микрорайон продолжают активно застраивать уже второй год. На месте бараков и ветхих частных домов вырастают трехэтажные монолитные новостройки. Всего здесь их будет возведено около трех десятков. В первую очередь жилье получат южносахалинцы, чьи дома попали в зону застройки. В городской администрации уже вручили первые гарантийные письма о предоставлении 9 квартир. 

25 микрорайон получит собственный спортивный комплекс – сейчас его достраивают. А в перспективе здесь появятся школа и детский сад. Все новые дома газифицированы. Прилегающие к ним территории благоустраивают - около уже введенных в эксплуатацию жилых зданий оборудованы детские игровые площадки, есть тротуары, заасфальтированы подъездные пути.

Однако при реализации программы возникли и сложности. У некоторых жителей не оформлены должным образом документы. Кто-то по тем или иным причинам не имеет прописки. А вот у Серафимы Макаровой, которая живет в двухквартирном бараке, оказался несговорчивый сосед. Женщина пожаловалась губернатору на то, что из-за нежелания мужчины покинуть старый дом у нее возникли трудности с получением нового жилья.

- Наш барак построили в 1927 году, там все сгнило, но мою семью не включают в программу переселения из-за несогласия хозяина второй квартиры на снос здания, - эмоционально сказала южносахалинка.

Обсудив этот и другие проблемные вопросы с жителями микрорайона, губернатор дал поручение властям города организовать работу пункта приема граждан.

- Принято важное решение о предоставлении нового жилья людям, которые проживают в районе застройки. Но при этом возникли сопутствующие вопросы. Например, многодетным семьям при переселении требуются квартиры большей площади. Кого-то по тем или иным причинам не включили в программу. Для оказания помощи в разрешении подобных ситуаций в одной из новостроек будет организована работа штаба, - сказал, подводя итог поездки, Олег Кожемяко.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:08 0
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