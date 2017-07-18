Художница из Владивостока хочет открыть творческий дом на Кунашире

Планами создания творческого дома для художников на Кунашире во время работы на пленэре в заповеднике «Курильский» поделилась художница из Владивостока Анна Копытина.

«На Курилах – пейзаж сам просится на холст. Здесь много композиционно интересных мест, даже не нужно далеко выезжать из Южно-Курильска. Очень интересны вулканы. Два их них хорошо видно из самого посёлка. Вулканом Менделеева и вулканом Тятя многие жители ежедневно любуются из окон своих квартир. Тятя более капризен, он иногда прячется за стеной тумана, надевает облачные «шляпы».

С сотрудниками заповедника художница посетила кальдеру вулкана Головнина и юг Кунашира. В кальдере - вулканической котловине - находятся два минерализованных озера. Цвет воды в ручьях и озёрах самых разных оттенков. С фумарольных полей поднимаются дымки сернистых газов. Внутри и на склонах кальдеры произрастает лес из необычных елей Глена, много багульника и кедрового стланика.

Пленэр важен для художника. Игра света и тени, умение сосредоточиться, быстро делать наброски, зарисовки, правильно раскладывать цветовые сочетания – всё это требует тренировки и эмоциональной выкладки, и необходимо для развития профессиональных навыков. Работа в полевых условиях сама по себе выматывает, это нелегкий труд. Но природа возвращает и даёт новые силы, и затем вновь хочется выбираться в необыкновенные, полюбившиеся места.

Курильская природа необыкновенна, она заряжает, вдохновляет и помогает раскрыть творческий потенциал личности. Хочется, чтобы больше художников разных направлений и стилей приезжало на Курилы для того, чтобы почерпнуть вдохновение в этой прекрасной земле, отмечает Анна Копытина.

- Когда-то на Курилы приезжало много художников, и не только из Приморья, но и из других уголков России. Я впервые приехала на Курилы в 2005 году. С этого времени приезжала несколько раз, в прошлом году - с экспозицией картин «Художники Владивостока – Курилам». Сейчас на Кунашире моя шестая творческая поездка с выставкой и пленэром. В Южно-Курильском районе такие культурные события, как выставки картин художников, их лекции, мастер-классы по изобразительному искусству происходят очень редко. А очень многие жители, в первую очередь дети, любят рисовать, и им было бы интересно общаться с профессиональными художниками - говорит Анна.

Ещё в 90-ые годы прошлого века основатель Южно-Курильского районного краеведческого музея Ф.И. Пыжьянов и А.И. Городний (директор галереи современного искусства «Артэтаж», г. Владивосток) хотели создать на Курилах творческую дачу, но нестабильная политическая обстановка в стране не позволила осуществить эти планы, и эта идея осталась ждать своего осуществления.

Идея заключается в том, чтобы на Курилах было такое особое место, куда могли бы приезжать творческие люди. Место, где их ждут. Такой творческий дом, где художники со всей России и из других стран мира (в первую очередь, из ближайшей Японии) могли бы останавливаться для работы, общения, обмена опытом, проведения выставок и мастер-классов как для детей и взрослых, и не только летом, но и во время всего года. Мастера различных школ и жанров могли бы здесь не только написать свои лучшие работы, но и помочь местным жителям и туристам научиться технике живописи и других искусств.

- В одиночку такое образование («коворкинг» от англ. co-working, «коллективная работа») создать невозможно, нужно собрать команду единомышленников. Потребуется помощь государственных структур – администраций Сахалинской области и Южно-Курильского района. Многие люди в районе уже поддержали идею творческой дачи, и я очень надеюсь, что она воплотится в жизнь, - говорит художница.

Еще хочется отметить, что в районном Доме культуры есть кружок изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. А вот художественной школы в Южно-Курильском районе нет. И курильским детям достаточно сложно поступать учиться на такие специальности, как дизайнер, архитектор, модельер и т.д. Поэтому вопрос о художественном образовании юных курильчан на самом деле очень важен и решать его нужно как можно скорее».