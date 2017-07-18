Художница из Владивостока хочет открыть творческий дом на Кунашире
Также Анна Копытина отметила отсутствие на острове художественной школы для местных детей
Планами создания творческого дома для художников на Кунашире во время работы на пленэре в заповеднике «Курильский» поделилась художница из Владивостока Анна Копытина.
«На Курилах – пейзаж сам просится на холст. Здесь много композиционно интересных мест, даже не нужно далеко выезжать из Южно-Курильска. Очень интересны вулканы. Два их них хорошо видно из самого посёлка. Вулканом Менделеева и вулканом Тятя многие жители ежедневно любуются из окон своих квартир. Тятя более капризен, он иногда прячется за стеной тумана, надевает облачные «шляпы».
С сотрудниками заповедника художница посетила кальдеру вулкана Головнина и юг Кунашира. В кальдере - вулканической котловине - находятся два минерализованных озера. Цвет воды в ручьях и озёрах самых разных оттенков. С фумарольных полей поднимаются дымки сернистых газов. Внутри и на склонах кальдеры произрастает лес из необычных елей Глена, много багульника и кедрового стланика.
Пленэр важен для художника. Игра света и тени, умение сосредоточиться, быстро делать наброски, зарисовки, правильно раскладывать цветовые сочетания – всё это требует тренировки и эмоциональной выкладки, и необходимо для развития профессиональных навыков. Работа в полевых условиях сама по себе выматывает, это нелегкий труд. Но природа возвращает и даёт новые силы, и затем вновь хочется выбираться в необыкновенные, полюбившиеся места.
Курильская природа необыкновенна, она заряжает, вдохновляет и помогает раскрыть творческий потенциал личности. Хочется, чтобы больше художников разных направлений и стилей приезжало на Курилы для того, чтобы почерпнуть вдохновение в этой прекрасной земле, отмечает Анна Копытина.
- Когда-то на Курилы приезжало много художников, и не только из Приморья, но и из других уголков России. Я впервые приехала на Курилы в 2005 году. С этого времени приезжала несколько раз, в прошлом году - с экспозицией картин «Художники Владивостока – Курилам». Сейчас на Кунашире моя шестая творческая поездка с выставкой и пленэром. В Южно-Курильском районе такие культурные события, как выставки картин художников, их лекции, мастер-классы по изобразительному искусству происходят очень редко. А очень многие жители, в первую очередь дети, любят рисовать, и им было бы интересно общаться с профессиональными художниками - говорит Анна.
Ещё в 90-ые годы прошлого века основатель Южно-Курильского районного краеведческого музея Ф.И. Пыжьянов и А.И. Городний (директор галереи современного искусства «Артэтаж», г. Владивосток) хотели создать на Курилах творческую дачу, но нестабильная политическая обстановка в стране не позволила осуществить эти планы, и эта идея осталась ждать своего осуществления.
Идея заключается в том, чтобы на Курилах было такое особое место, куда могли бы приезжать творческие люди. Место, где их ждут. Такой творческий дом, где художники со всей России и из других стран мира (в первую очередь, из ближайшей Японии) могли бы останавливаться для работы, общения, обмена опытом, проведения выставок и мастер-классов как для детей и взрослых, и не только летом, но и во время всего года. Мастера различных школ и жанров могли бы здесь не только написать свои лучшие работы, но и помочь местным жителям и туристам научиться технике живописи и других искусств.
- В одиночку такое образование («коворкинг» от англ. co-working, «коллективная работа») создать невозможно, нужно собрать команду единомышленников. Потребуется помощь государственных структур – администраций Сахалинской области и Южно-Курильского района. Многие люди в районе уже поддержали идею творческой дачи, и я очень надеюсь, что она воплотится в жизнь, - говорит художница.
Еще хочется отметить, что в районном Доме культуры есть кружок изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. А вот художественной школы в Южно-Курильском районе нет. И курильским детям достаточно сложно поступать учиться на такие специальности, как дизайнер, архитектор, модельер и т.д. Поэтому вопрос о художественном образовании юных курильчан на самом деле очень важен и решать его нужно как можно скорее».