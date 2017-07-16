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Иномарки столкнулись на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Иномарки столкнулись на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске

ДТП произошло утром 22 июля

ДТП произошло сегодня утром, 22 июля на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске. 

По предварительным данным, водитель автомобиля  Toyota Hilux, двигаясь с севера на юг, не соблюдал дистанцию и врезался в двигающийся впереди автомобиль Mitsubishi Pajero.

Автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:53 +2
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:28
И слов нет одни мысли
Наверное чем то не понравился сурфу ентот паджерик
А вобще-то не мешало бы на дорогу смотреть. А то последнее время ездят прям как в кино. Отвлекаются на все что угодно а на дорогу нафиг смотреть че он там не видел
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