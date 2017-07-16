Иномарки столкнулись на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня утром, 22 июля на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Hilux, двигаясь с севера на юг, не соблюдал дистанцию и врезался в двигающийся впереди автомобиль Mitsubishi Pajero.

Автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.