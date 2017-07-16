фото очевидцев
Иномарки столкнулись на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске
ДТП произошло утром 22 июля
ДТП произошло сегодня утром, 22 июля на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Hilux, двигаясь с севера на юг, не соблюдал дистанцию и врезался в двигающийся впереди автомобиль Mitsubishi Pajero.
Автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:28
И слов нет одни мысли
Наверное чем то не понравился сурфу ентот паджерик
А вобще-то не мешало бы на дорогу смотреть. А то последнее время ездят прям как в кино. Отвлекаются на все что угодно а на дорогу нафиг смотреть че он там не видел
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