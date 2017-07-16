За двадцать лет работы президентской программы на Сахалине обучили больше 700 чиновников

Сегодня в Южно-Сахалинске отпраздновали 20-летие работы президентской программы подготовки чиновников. За это время в островном регионе подготовили больше 700 руководителей. По сообщению пресс-службы правительства области, участники программы пополнили высший управленческий состав региона в электроэнергетике, культуре, здравоохранении, спорте и молодежной политике.

О достигнутых результатах в приветственном слове рассказала председатель комиссии, глава регионального правительства Вера Щербина. Она отметила, что все эти годы в области велась подготовка руководителей предприятий бизнеса и организаций социальной сферы. Лучшие из участников президентской программы проходили стажировку на ведущих российских и зарубежных предприятиях. Традиционный партнер островного региона в реализации задач прохождения участниками президентской программы стажировок за рубежом – «Японский центр на Сахалине».

– Выпускники президентской программы – это кадровый резерв не только для Сахалинской области, но и для России в целом. Многие из тех, кто прошел обучение, создали собственный бизнес или поднялись по карьерной лестнице. Теперь эти люди вносят вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. Нам нужны новые проекты и идеи, программу безусловно необходимо развивать и расширять ее географию, внедрять не только в городах, но и в сахалинских селах. Талантливые и инициативные люди есть везде, – подчеркнула Вера Щербина.

Сегодня на заседании комиссии состоялось торжественное вручение дипломов об окончании обучения по программе подготовки управленческих кадров. Документ получили 11 сахалинских специалистов.

В будущем году в рамках президентской программы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации по направлениям бизнес-образования Сахалинская региональная комиссия планирует рекомендовать 36 человек. А ещё 75 специалистов пройдут проектно-ориентированное обучение по программам для менеджеров социальной сферы (культура, здравоохранение, образование).