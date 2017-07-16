новости
новости
Регистрация
За двадцать лет работы президентской программы на Сахалине обучили больше 700 чиновников

За двадцать лет работы президентской программы на Сахалине обучили больше 700 чиновников

Сегодня в Южно-Сахалинске праздновали ее юбилей

Сегодня в Южно-Сахалинске отпраздновали 20-летие работы президентской программы подготовки чиновников. За это время в островном регионе подготовили больше 700 руководителей. По сообщению пресс-службы правительства области, участники программы пополнили высший управленческий состав региона в электроэнергетике, культуре, здравоохранении, спорте и молодежной политике.

О достигнутых результатах в приветственном слове рассказала председатель комиссии, глава регионального правительства Вера Щербина. Она отметила, что все эти годы в области велась подготовка руководителей предприятий бизнеса и организаций социальной сферы. Лучшие из участников президентской программы проходили стажировку на ведущих российских и зарубежных предприятиях.  Традиционный партнер островного региона в реализации задач прохождения участниками президентской программы стажировок за рубежом – «Японский центр на Сахалине».

 – Выпускники президентской программы – это кадровый резерв не только для Сахалинской области, но и для России в целом. Многие из тех, кто прошел обучение, создали собственный бизнес или поднялись по карьерной лестнице. Теперь эти люди вносят вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. Нам нужны новые проекты и идеи, программу безусловно необходимо развивать и расширять ее географию, внедрять не только в городах, но и в сахалинских селах. Талантливые и инициативные люди есть везде, – подчеркнула Вера Щербина.

Сегодня на заседании комиссии состоялось торжественное вручение дипломов об окончании обучения по программе подготовки управленческих кадров. Документ получили 11 сахалинских специалистов.

В будущем году в рамках президентской программы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации по направлениям бизнес-образования Сахалинская региональная комиссия планирует рекомендовать 36 человек. А ещё 75 специалистов пройдут проектно-ориентированное обучение по программам для менеджеров социальной сферы (культура, здравоохранение, образование).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:18 −1
Другие статьи по темам
Прочее
президентская программа
Популярное на ASTV
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
Юг Сахалина заливают дожди
Юг Сахалина заливают дожди
Бесплатный магазин открывается в Южно-Сахалинске
Бесплатный магазин открывается в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 15:23
700 руководителей...а сколько еще подчинённых...и всё это торжество на острове с 500 тыс. населения )))
Ответить
+4
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:37
Сергей Маслаков, любить надо руководителей, ходить и лелеять
Ответить
0
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 15:26
А толку ноль.
Ответить
+3
Online
Matso Online
Написано сегодня, в 16:50
остальные я так понимаю необразованные)))
Ответить
0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:59
да нам как раз и не хватает чиновников, таких "белых и пушистых"
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Огромный оползень заблокировал движение по Чеховскому перевалу
Огромный оползень заблокировал движение по Чеховскому перевалу
Предпринимателей приглашают на конкурс по озеленению Южно-Сахалинска
Предпринимателей приглашают на конкурс по озеленению Южно-Сахалинска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru