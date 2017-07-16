Туристско-рекреационный центр появится в Корсаковском районе

В проект войдут комплекс общественного питания, русская баня с бассейном на берегу моря, спортивная и детская площадки, скалодром, понтонный причал и т.д.

«Туристско-рекреационный комплекс «Бухта Чайка» мыс Трудный» получил статус приоритетного инвестиционного проекта Корсаковского городского округа. Признание о соответствии его критериям отбора было получено всеми участниками заседания Совета по инвестиционной деятельности при администрации муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Туристско-рекреационный центр расположится в удаленном районе юго-восточной части острова на берегу Охотского моря. Проект вместимостью 30-50 человек включит в себя: комплекс общественного питания, русскую баню с бассейном на берегу моря, спортивную и детскую площадки, скалодром, понтонный причал для лодок и катеров, душевую, санузел, блок водо- и энергообеспечения. Для проживания гостей установят оригинальные, экзотические, полностью укомплектованные дома степных кочевников типа юрта. Предусмотрены выездные экскурсии: на мыс Великан, Лагуну Буссе, мыс Евстафия, японский маяк и многие другие уникальные места юга Сахалина. Высокую оценку в сфере оказания туристских услуг проект генерального директора ООО «Чайка» Юрия Дешевого уже успел получить в агентстве по туризму Сахалинской области.