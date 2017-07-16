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Туристско-рекреационный центр появится в Корсаковском районе

Туристско-рекреационный центр появится в Корсаковском районе

В проект войдут комплекс общественного питания, русская баня с бассейном на берегу моря, спортивная и детская площадки, скалодром, понтонный причал и т.д.

«Туристско-рекреационный комплекс «Бухта Чайка» мыс Трудный» получил статус приоритетного инвестиционного проекта Корсаковского городского округа. Признание  о соответствии его критериям отбора было получено всеми участниками заседания Совета по инвестиционной деятельности при администрации муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Туристско-рекреационный центр расположится в удаленном районе юго-восточной части острова на берегу Охотского моря. Проект вместимостью 30-50 человек включит в себя: комплекс общественного питания, русскую баню с бассейном на берегу моря, спортивную и детскую площадки, скалодром, понтонный причал для лодок и катеров, душевую, санузел, блок водо- и энергообеспечения. Для проживания гостей установят оригинальные, экзотические, полностью укомплектованные дома степных кочевников типа юрта. Предусмотрены выездные экскурсии: на мыс Великан, Лагуну Буссе, мыс Евстафия, японский маяк и многие другие уникальные места юга Сахалина. Высокую оценку в сфере оказания туристских услуг проект генерального директора ООО «Чайка» Юрия Дешевого уже успел получить в агентстве по туризму Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:06 0
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Комментарии
Online
Татьяна БЛ Online
Написано сегодня, в 12:15
Главное чтобы цены были доступные. Проект хороший. В Приморье уже давно такие базы отдыха так сказать.
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0
passerby_boy
Написано сегодня, в 12:27
Татьяна БЛ, да будут доступные, как в Сочи )))
у нас как обычно хорошую идею перековеркают чтобы получить по больше прибыли.
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+1
Online
Naik Online
Написано сегодня, в 17:00
активный отдых круть, да еще и на свежем воздухе
, лишь бы цены были доступны всем
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0
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