фото Александра Астаповича и очевидцев
Грузовик и кран-балка столкнулись в Холмском районе
Авария случилась на мосту между Пожарским и Высоким
ДТП произошло сегодня, 21 июля в Холмском районе на мосту между селами Пожарское и Высокое.
По словам очевидцев, водитель грузовика, принадлежащего молочному комбинату, двигался в Холмск. Водитель кран-балки - в сторону Южно-Сахалинска.
"На одном из участков идут дорожные работы. Проезжая часть сужается до одной полосы. Кран-балка, объезжая ограждение, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с молоковозом. Попавшие в аварию автомобили полностью перекрыли движение по мосту.
По предварительной информации, люди в аварии серьезных травм не получили. На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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13 Лобовое столкновение грузовика и кран-балки произошло в Холмском районе
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 09:41
Ах так ты баран! Ну хорошо я еще баранее. А теперь поди разберись чего водителю кран-балки так захотелось
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+3
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:48
еще бы в чистом поле нашли друг друга!
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+1
Troyan
Написано сегодня, в 11:14
когда перекрывают полосу, и оставляют только одну для проезда, то нужно ставить светофор, или регулировщика....что сложного то?
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0
passerby_boy
Написано сегодня, в 12:30
Troyan, светофор? регулировщика? для этого есть временные знаки и правила ПДД. А ну да и здравый смысл который должен останавливать человека от необдуманных действий. Но у нас же всё на "Авось" авось успею, авось проскачу.
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+2
Troyan
Написано сегодня, в 12:55
passerby_boy, А, светофор это ноу-хао??? Или вы не видели не когда, на север федералку делают, везде стоят светофоры, или регулировщики. Временные знаки ставятся не по ПДД, а от балды ( я про метраж) тем более дорога на Холмск извилистая и с подъемами - спусками...двигаясь со скоростью 90, не всегда успеешь среагировать, когда за поворотом укладывают асфальт...
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0
passerby_boy
Написано сегодня, в 13:01
Troyan, нет не ноу-хао, для возведения светофора необходимо прокладывать коммуникации что крайне затруднительно в наших реалях. А вот разгельдяйство дорожников на лицо. (хтя тоже спорно, они сейчас времянок тыкают мама не горюй), Да и я вам говорил о наличии знаков и знание ПДД ( и тех же самых знаков). Извилистая дорога? всё это регулируется ПДД в полном обьёме, там есть все положения и даже инструкции так сказать к действию. так что не надо ля-ля что не успеешь среагировать, если вы конечно несётесь со скоростью 120-150 то вам тогда никакие временные знаки не помогут.
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0