Грузовик и кран-балка столкнулись в Холмском районе

фото Александра Астаповича и очевидцев

Авария случилась на мосту между Пожарским и Высоким

ДТП произошло сегодня, 21 июля в Холмском районе на мосту между селами Пожарское и Высокое.

По словам очевидцев, водитель грузовика, принадлежащего молочному комбинату, двигался в Холмск. Водитель кран-балки - в сторону Южно-Сахалинска.

"На одном из участков идут дорожные работы. Проезжая часть сужается до одной полосы. Кран-балка, объезжая ограждение, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с молоковозом. Попавшие в аварию автомобили полностью перекрыли движение по мосту.

По предварительной информации, люди в аварии серьезных травм не получили. На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.