Задолженность по зарплате в Сахалинской области с начала года снизилась на 74%

На Сахалине с начала года ликвидировали долги по зарплате на сумму около 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

Это результат применения самых жестких мер – вплоть до уголовной ответственности - к недобросовестным работодателям. В регионе на 74% снизилась официально зарегистрированная задолженность по оплате труда. На треть за год снизился размер и так называемых скрытых долгов. Об этом сообщили в ходе заседания коллегии прокуратуры Сахалинской области.

Требует особого внимания и проблема долгов за жилищно-коммунальные услуги. Их сумма в области - около 2,5 миллиардов рублей (78% задолжало население). Примерно столько же регион ежегодно тратит на модернизацию отрасли и подготовку к зиме.

- Чтобы вернуть средства, разработана новая модель отношений предприятий ЖКХ с организациями, которые ведут учет и взыскивают задолженность. Ее вскоре впервые применим в Корсаковском районе и Южно-Сахалинске, затем в других муниципалитетах, - сказал губернатор Олег Кожемяко.

Защита прав детей-сирот - еще одна сфера совместной деятельности прокуратуры и регионального правительства. На покупку квартир им из областного бюджета в текущем году выделено около полумиллиарда рублей. Планируется приобрести 254 квартиры.

Во взаимоотношениях с бизнесом контролирующим и надзорным органам Сахалина напротив рекомендовано снизить административное давление. По информации Министерства по развитию Дальнего Востока, в регионе их проводят чаще на 17% по сравнению с остальной Россией. Это негативно сказывается на формировании инвестиционного климата.

- За первое полугодие в Сахалинской области 26 % всех плановых и 36% внеплановых проверок признаны незаконными, - сообщил прокурор региона Николай Рябов.

Разделяет эту точку зрения и глава области Олег Кожемяко. Высокий уровень административного давления, отметил он, серьезно затрудняет работу по многим стратегически важным направлениям развития региона. Например, в сельском хозяйстве, где сегодня реализуется целый пакет проектов. Среди них - строительство свиноводческого и тепличных комплексов, а также животноводческих ферм.

Результаты от реализации аграрных проектов уже есть. По итогам прошлого года на Сахалине отмечен рост производства сельхозпродукции - на 11 процентов. Для сравнения - по Дальневосточному округу объемы наоборот упали до 98 процентов, а в среднем по стране этот показатель составил около 5 процентов. В 2016 году в области на 1000 тонн больше произвели свинины и на 3,6 тысяч тонн - овощей закрытого грунта. Увеличилась выработка молока. На прилавки начало поступать мясо птицы.

- При условии успешной реализации запущенных проектов в перспективе к 2020 году мы практически полностью сможем обеспечить сахалинцев и курильчан качественными продуктами питания и решить проблему продовольственной безопасности, - отметил губернатор.

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин и Олег Кожемяко, согласились, что необходимо скорректировать всю систему контроля в экономической сфере Дальневосточного округа. Вызвано это в том числе внедрением новых механизмов и институтов развития, таких как территории опережающего развития, свободный порт и «дальневосточный гектар».

- С моей точки зрения, деятельность контрольно-надзорных органов сегодня не соответствует той экономической ситуации, которая складывается на Дальнем Востоке, где структура экономики начинает меняться в связи с появлением новых механизмов. Для более эффективной работы требуется новое правовое поле, - сказал Юрий Гулягин.