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Жителей домов, которые попали в зону застройки 25-го микрорайона Южно-Сахалинска, переселят в новостройки

Жителей домов, которые попали в зону застройки 25-го микрорайона Южно-Сахалинска, переселят в новостройки

Ввод в эксплуатацию 3-й очереди строительства домов планируется в конце 2017 - начале 2018 года

Мэр Южно-Сахалинска и жители оставшихся индивидуальных домов, которые находятся на территории муниципальной застройки в 25-м микрорайоне, обсудили возможность их переселения в новостройки, которые возводятся здесь же по программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в границы муниципальной застройки попали 32 домовладения. Большинство домов в ветхом состоянии.

- Это перспективный развивающийся микрорайон. И конечно, неправильно, что среди новостроек затерялись ветхие аварийные дома, жители которых по различным причинам не могли претендовать на получение квартир в рамках программы по переселению, - сказал мэр Сергей Надсадин. - Тем более сегодня мы увидели, что они хотят переезжать.  Освободившиеся территории перейдут в муниципалитет и будут использованы под зеленые зоны, детские площадки, парковки и другие объекты благоустройства.

Ситуации у всех жителей разные, поэтому к каждой семье мэр поручил подойти  индивидуально. Начальник управления жилищной политики Елена Федотова рассказала, что уже получено согласие от 11 семей. Документы у них приняли на месте. Далее с ними проведут консультации, проверят пакеты документов, чтобы понимать, какой комнатности планировать для них новые квартиры. Жителей будут переселять в новостройки, которые возводятся в этом же районе.

- Мне очень нравится наш район. Сейчас он преображается. Дома красивые, детские площадки, зелень. Достроят спортивный зал - вообще красота будет, я сам спортсмен, - рассказывает житель улицы Тихой Геннадий Гордеев. - В этом доме выросло 4 поколения, но сейчас он совсем обветшал, и я очень рад, что мы сможем и дальше жить в своем районе в новой квартире.

- Наш дом тоже аварийный. Очень волновалась, как мы переживем очередную зиму, вода всегда перемерзает, - рассказывает Татьяна И. - И вот сегодня нам сказали, что мы сможем получить новое жилье, а пока его построят, мы с внуками поживем в квартире, которую нам на время предоставит администрация.

В пятницу южносахалинцы получат гарантийные письма о предоставлении им квартир по мере застройки 25-го микрорайона. Ввод в эксплуатацию 3-й очереди строительства домов планируется в конце 2017 - начале 2018 года. Жителям, чьи дома находятся в наиболее аварийном состоянии, до переселения будет предоставлено временное жилье из маневренного фонда.   

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:32 +3
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Комментарии
vas
Написано вчера, в 17:58
Ну хоть где-то люди остались довольны. И 4 года копить не пришлось на квартиру.
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+4
татьяна.У
Написано вчера, в 18:42
vas, ага, я тоже слышала по радио , что семье со средним достатком можно накопить на квартиру за четыре года....... только вот они не сказали какой должен быть доход этой средней семьи....
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+2
Online
NARBLE Online
Написано вчера, в 19:17
татьяна.У, Да и здесь об этом новость по - моему сегодня была...
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+2
babaj
Написано вчера, в 19:21
Живу в частном доме 7 лет. Знаю не понаслышке о содержании дома в порядке. Если бы не следил,не заботился о доме-наверняка начал бы ветшать. Думаю,что многие жители многоквартирных домов просто забили на такой момент,как текущая забота о строении. Или их управляющие кампании или просто не могут между собой договориться.
Каждый год,в конце лета,посвящаю часа 4 крыше.Силиконю трещинки,укрепляю.. После мощного ливня обязательно осматриваю чердак на предмет возможных протечек. Кто это делает в многоквартирных домах?
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0
Виктория
Написано вчера, в 19:41
babaj, если я буду самостоятельно заливать крышу и делать ремонт подъезда в многоквартирном доме, тогда почему я должна оплачивать ком.услуги?
Я плачу - за это и смотрят (должны) за домом в целом.
У многих, у кого дома под снос, в подъезде жесть, а в квартире все отлично.
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+2
MASHUTA
Написано вчера, в 20:15
Если не переселятся сожгут дом.... Такая у нас политика! Добровольно принудительная!
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0
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