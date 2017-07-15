Жителей домов, которые попали в зону застройки 25-го микрорайона Южно-Сахалинска, переселят в новостройки

Мэр Южно-Сахалинска и жители оставшихся индивидуальных домов, которые находятся на территории муниципальной застройки в 25-м микрорайоне, обсудили возможность их переселения в новостройки, которые возводятся здесь же по программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в границы муниципальной застройки попали 32 домовладения. Большинство домов в ветхом состоянии.

- Это перспективный развивающийся микрорайон. И конечно, неправильно, что среди новостроек затерялись ветхие аварийные дома, жители которых по различным причинам не могли претендовать на получение квартир в рамках программы по переселению, - сказал мэр Сергей Надсадин. - Тем более сегодня мы увидели, что они хотят переезжать. Освободившиеся территории перейдут в муниципалитет и будут использованы под зеленые зоны, детские площадки, парковки и другие объекты благоустройства.

Ситуации у всех жителей разные, поэтому к каждой семье мэр поручил подойти индивидуально. Начальник управления жилищной политики Елена Федотова рассказала, что уже получено согласие от 11 семей. Документы у них приняли на месте. Далее с ними проведут консультации, проверят пакеты документов, чтобы понимать, какой комнатности планировать для них новые квартиры. Жителей будут переселять в новостройки, которые возводятся в этом же районе.

- Мне очень нравится наш район. Сейчас он преображается. Дома красивые, детские площадки, зелень. Достроят спортивный зал - вообще красота будет, я сам спортсмен, - рассказывает житель улицы Тихой Геннадий Гордеев. - В этом доме выросло 4 поколения, но сейчас он совсем обветшал, и я очень рад, что мы сможем и дальше жить в своем районе в новой квартире.

- Наш дом тоже аварийный. Очень волновалась, как мы переживем очередную зиму, вода всегда перемерзает, - рассказывает Татьяна И. - И вот сегодня нам сказали, что мы сможем получить новое жилье, а пока его построят, мы с внуками поживем в квартире, которую нам на время предоставит администрация.

В пятницу южносахалинцы получат гарантийные письма о предоставлении им квартир по мере застройки 25-го микрорайона. Ввод в эксплуатацию 3-й очереди строительства домов планируется в конце 2017 - начале 2018 года. Жителям, чьи дома находятся в наиболее аварийном состоянии, до переселения будет предоставлено временное жилье из маневренного фонда.