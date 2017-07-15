новости
новости
Регистрация
Южносахалинец убил знакомого из-за разбитого окна

Южносахалинец убил знакомого из-за разбитого окна

Он несколько раз ударил ножом потерпевшего, а когда тот стал убегать, догнал и продолжил наносить ранения

5 июля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в доме № 67 по улице Заводской областного центра обнаружено тело 50-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, в виде колото-резаных ранений грудной клетки.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом по городу Южно-Сахалинск  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ – (убийство).

Установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался ранее судимый и освободившийся в октябре 2016 года из мест лишения свободы 49-летний мужчина без определенного места жительства. В настоящее время он задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, и в отношении него избрана мера  пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, потерпевший жил по вышеуказанному адресу у своей сожительницы. С 4 на 5 июля у них находились гости, в том числе и подозреваемый. Компания распивала спиртное.

Утром подозреваемый пошел домой, вслед за ним выскочил потерпевший и стал предъявлять ему претензии по поводу разбитого окна. Между мужчинами возник конфликт. Тогда подозреваемый вытащил кухонный нож и нанес им потерпевшему несколько ударов.

Испугавшись за свою жизнь, последний побежал домой, но подозреваемый, уже дома догнал его и продолжил наносить мужчине ножевые ранения.

Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник покинул место происшествия. Смерть мужчины наступила от острой кровопотери, массивного наружного и внутреннего кровотечения, развившихся в результате множественных колото-резаных проникающих ранений грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:27 +2
Другие статьи по темам
Событие
убийство
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
В медицинском центре «Ваш доктор» появилась своя лаборатория
В медицинском центре «Ваш доктор» появилась своя лаборатория

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Виктория
Написано вчера, в 16:30
вывод - не умеешь спокойно пить, бухай один у себя дома за плотно закрытой дверью
Ответить
+11
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 16:34
Зверюга какой
агрессия усилена спиртным. Ну, вернется в привычные для себя места обитания. А человека не вернуть... Потому что Вика права: не стоит пить с кем попало. А тем более с судимыми... У многих из них психика подорвана.
Ответить
+13
Troyan
Написано вчера, в 16:49
НюНик_просто_Анна, Да вообще пить не надо.....)
Ответить
+4
Hana
Написано вчера, в 17:12
Troyan, Ну это Вы уж перегнули!
Ответить
+4
Troyan
Написано вчера, в 17:32
Hana, Согласен, вопрос сложный, без 100 грамм не разберешься)
Ответить
+4
Nektos
Написано вчера, в 17:06
Пьянка до добра не доводит...
Соболезнования родным
Ответить
+6
CrazyDimon
Написано вчера, в 18:19
Как досадно,что"вышку" отменили и обратно её не введут ((( Этих тюрьмой не вылечешь, мы только содержим всех этих тварей (((животными и не назвать; они убивают для пропитания и защищая себя,потомство,тереторию. Лучше им вышку,а деньги детям... соболезнования родным.
Ответить
0
Online
NARBLE Online
Написано вчера, в 18:38
Даа... Правду никто не скажет, а истина ходит рядом...

Написано: ".... обнаружено тело 50-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, в виде колото-резаных ранений грудной клетки.
По версии следствия, потерпевший жил по вышеуказанному адресу у своей сожительницы. С 4 на 5 июля у них находились гости, в том числе и подозреваемый.".

А где была сама сожительница, если тело обнаружено???

"Герой" до разбирался.....

Соболезнования родным и близким
Ответить
+1
Zenitchik
Написано вчера, в 18:40
"Вытащил кухонный нож..." Ну да, обычное дело с кухонным ножом по улице ходить! Вот такие люди из тюрьмы выходят, нож в карман и пошел гулять, а чуть с кем конфликт - получай в грудину! Психика нарушена уже у таких. Опасны для социума.
Ответить
0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано вчера, в 19:41
....утром подозреваемый пошел домой, вслед за ним выскочил потерпевший...Какой домой?Он ведь БОМЖ?
Ответить
+4
Виктория
Написано вчера, в 20:11
S.T.A.L.K.E.R., до первого подвала )))) там и дом
Ответить
+3
KsuKsu
Написано вчера, в 20:07
Читаешь новости и понимаешь нынче жизнь ни хрена не стоит..... страшно, однако
Ответить
+3
С 28 региона
Написано вчера, в 21:12
Народ вообще озверел((
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Жителей домов, которые попали в зону застройки 25-го микрорайона Южно-Сахалинска, переселят в новостройки
Жителей домов, которые попали в зону застройки 25-го микрорайона Южно-Сахалинска, переселят в новостройки
Андрей Хапочкин: из таких форматов, как прямая линия, рождаются действенные программы
Андрей Хапочкин: из таких форматов, как прямая линия, рождаются действенные программы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru