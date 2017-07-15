Южносахалинец убил знакомого из-за разбитого окна

Он несколько раз ударил ножом потерпевшего, а когда тот стал убегать, догнал и продолжил наносить ранения

5 июля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в доме № 67 по улице Заводской областного центра обнаружено тело 50-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, в виде колото-резаных ранений грудной клетки.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом по городу Южно-Сахалинск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ – (убийство).

Установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался ранее судимый и освободившийся в октябре 2016 года из мест лишения свободы 49-летний мужчина без определенного места жительства. В настоящее время он задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, потерпевший жил по вышеуказанному адресу у своей сожительницы. С 4 на 5 июля у них находились гости, в том числе и подозреваемый. Компания распивала спиртное.

Утром подозреваемый пошел домой, вслед за ним выскочил потерпевший и стал предъявлять ему претензии по поводу разбитого окна. Между мужчинами возник конфликт. Тогда подозреваемый вытащил кухонный нож и нанес им потерпевшему несколько ударов.

Испугавшись за свою жизнь, последний побежал домой, но подозреваемый, уже дома догнал его и продолжил наносить мужчине ножевые ранения.

Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник покинул место происшествия. Смерть мужчины наступила от острой кровопотери, массивного наружного и внутреннего кровотечения, развившихся в результате множественных колото-резаных проникающих ранений грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.