новости
новости
Регистрация
На Сахалине готовятся к конференции по безопасности рыбной продукции

На Сахалине готовятся к конференции по безопасности рыбной продукции

Представители правительства, бизнеса и науки обсудят технический регламент Евразийского союза

В четверг, 27 июля, в Южно-Сахалинске пройдет конференция, посвященная вопросам вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Представители правительства России, промышленники и ученые обсудят актуальные отраслевые нормативы, в том числе введение обязательной электронной ветеринарной сертификации, информирует РИА «Восток-Медиа».

Представительную конференцию «О безопасности рыбы и рыбной продукции» откроет губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин расскажет о рисках и новых возможностях техрегламента. Председатель Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) Виктор Момот поднимет вопрос железнодорожной логистики.

Кроме того, запланировано выступление президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Германа Зверева. Среди докладчиков – член коллегии в ранге министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков, директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгений Ахпашев, директор департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России Константин Леонидов.

Завершится конференция круглым столом по обсуждению проблемных вопросов, связанных с вступлением в силу упомянутого технического регламента  и введением обязательной электронной ветеринарной сертификации. Руководители министерств и ведомств, включая Росрыболовство, ответят на все острые вопросы представителей бизнеса.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:16 +2
Другие статьи по темам
Прочее
безопасность рыбной продукции
Популярное на ASTV
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
В медицинском центре «Ваш доктор» появилась своя лаборатория
В медицинском центре «Ваш доктор» появилась своя лаборатория

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 21:53
Завершится конференция за круглым столом, на котором будут представлены блюда из полусуществующих морепродуктов, включая три вида "заморской" икры....
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Бюджету Сахалинской области добавили 6 миллиардов рублей
Бюджету Сахалинской области добавили 6 миллиардов рублей
Жителей домов, которые попали в зону застройки 25-го микрорайона Южно-Сахалинска, переселят в новостройки
Жителей домов, которые попали в зону застройки 25-го микрорайона Южно-Сахалинска, переселят в новостройки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru