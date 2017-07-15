На Сахалине готовятся к конференции по безопасности рыбной продукции

В четверг, 27 июля, в Южно-Сахалинске пройдет конференция, посвященная вопросам вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Представители правительства России, промышленники и ученые обсудят актуальные отраслевые нормативы, в том числе введение обязательной электронной ветеринарной сертификации, информирует РИА «Восток-Медиа».

Представительную конференцию «О безопасности рыбы и рыбной продукции» откроет губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин расскажет о рисках и новых возможностях техрегламента. Председатель Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) Виктор Момот поднимет вопрос железнодорожной логистики.

Кроме того, запланировано выступление президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Германа Зверева. Среди докладчиков – член коллегии в ранге министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков, директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгений Ахпашев, директор департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России Константин Леонидов.

Завершится конференция круглым столом по обсуждению проблемных вопросов, связанных с вступлением в силу упомянутого технического регламента и введением обязательной электронной ветеринарной сертификации. Руководители министерств и ведомств, включая Росрыболовство, ответят на все острые вопросы представителей бизнеса.