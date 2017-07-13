Детскую площадку под опорой ЛЭП установили в Поронайске

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Поронайская городская прокуратура провела проверку по обращению жителя Поронайска о нарушении земельного законодательства при благоустройстве территории во дворе дома № 6 по ул. Октябрьской.



Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, установлено, что во время благоустройства во дворе дома детскую площадку установили очень близко к опоре линий электропередач и под проводами электрического напряжения до 1000 вольт.



Прокуратурой мэру Поронайского района внесено представление, по результатам его рассмотрения принято решение о переносе линий электропередач.



Фактическое устранение нарушений законодательства находится на контроле городской прокуратуры.