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Детскую площадку под опорой ЛЭП установили в Поронайске
gorodns.ru

Детскую площадку под опорой ЛЭП установили в Поронайске

Прокуратура потребовала перенести линию электропередач

Поронайская городская прокуратура провела проверку по обращению жителя Поронайска о нарушении земельного законодательства при благоустройстве территории во дворе дома № 6 по ул. Октябрьской. 

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, установлено, что во время благоустройства во дворе дома детскую площадку установили очень близко к опоре линий электропередач и под проводами электрического напряжения до 1000 вольт. 

Прокуратурой мэру Поронайского района внесено представление, по результатам его рассмотрения принято решение о переносе линий электропередач. 

Фактическое устранение нарушений законодательства находится на контроле городской прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:48 0
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