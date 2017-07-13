Сахалинские депутаты предлагают сделать 2 сентября в России днем воинской славы

Сейчас этот день имеет более низкий статус

Депутаты Сахалинской областной Думы сегодня выступили с федеральной законодательной инициативой. Они предлагают официально сделать 2 сентября – день окончания Второй мировой войны – днем воинской славы.

В ходе пленарного заседания докладчик, депутат Александр Болотников сообщил коллегам: для проработки этой инициативы в думе была создана рабочая группа, которая совместно с общественным конкультативным советом изучила детали такого предложения и предложила вынести ее на голосование. Предлагаемое название – День победы во Второй мировой войне.

Сейчас в перечне российских дней воинской славы 6 дат, связанных с Великой Отечественной войной, но нет упоминаний о битвах, которые продолжались на Дальнем Востоке.

2 сентября входит в состав официальных памятных дат России как День окончания Второй мировой войны. По мнению сахалинских активистов, в название нужно ввести слово «победа», чтобы оно не давало забыть о роли советской армии в сражениях 1941 – 1945 годов.

У Сахалинской области есть своя памятная дата, посвященная этому – День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Она отмечается днем позже – 3 сентября.

За принятие инициативы сегодня проголосовали все 22 присутствовавших на заседании депутата. Теперь она будет направлена в правительство Российской Федерации.