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Сахалинские депутаты предлагают сделать 2 сентября в России днем воинской славы

Сахалинские депутаты предлагают сделать 2 сентября в России днем воинской славы

Сейчас этот день имеет более низкий статус

Депутаты Сахалинской областной Думы сегодня выступили с федеральной законодательной инициативой. Они предлагают официально сделать 2 сентября – день окончания Второй мировой войны – днем воинской славы.

В ходе пленарного заседания докладчик, депутат Александр Болотников сообщил коллегам: для проработки этой инициативы в думе была создана рабочая группа, которая совместно с общественным конкультативным советом изучила детали такого предложения и предложила вынести ее на голосование. Предлагаемое название – День победы во Второй мировой войне.

Сейчас в перечне российских дней воинской славы 6 дат, связанных с Великой Отечественной войной, но нет упоминаний о битвах, которые продолжались на Дальнем Востоке.

2 сентября входит в состав официальных памятных дат России как День окончания Второй мировой войны. По мнению сахалинских активистов, в название нужно ввести слово «победа», чтобы оно не давало забыть о роли советской армии в сражениях 1941 – 1945 годов.

У Сахалинской области есть своя памятная дата, посвященная этому – День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Она отмечается днем позже – 3 сентября.

За принятие инициативы сегодня проголосовали все 22 присутствовавших на заседании депутата. Теперь она будет направлена в правительство Российской Федерации.

Автор: Иван Федотов, сегодня, в 13:42 0
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:53
В который раз? На моей памяти не первый.
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+3
AX9566
Написано сегодня, в 13:54
Предстоящие выборы штука сильная- от избранников инициатива так и прет со всех щелей, только вот чем Вы граждане депутаты до этого занимались?
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 14:10
С роснефтью вопрос решайте,дерьмом каким то занимаетесь!
И не надо создавать видимость работы,не справляетесь в отставку!
Поживите на зарплату обыденного сахалинца,будет вам праздник!
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:04
Тупой вопрос. Зачем?
Есть же исторический праздник 3 сентября "День победы над Японией". Ну так и называйте его так, и отмечайте, а не стыдливо мямлите об "освобождении", боясь расстроить соседа.
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+1
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