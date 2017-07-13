Праздничные сельхозярмарки пройдут в Южно-Сахалинске

Сельскохозяйственная ярмарка и рыбные ряды, еженедельно с пятницы по воскресенье функционирующие на парковке южнее пл. Победы, в предстоящие выходные дни отменяются. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

21 июля в рамках празднования Дня работников торговли на площадке с восточной стороны киноконцертного зала «Октябрь» с 11.00 до 17.00 развернется ярмарочная торговля с автофургонов. Жители и гости областного центра смогут приобрести продукцию сахалинских товаропроизводителей по доступным ценам.

22 июля с 12.00 до 18.00 на территории стадиона «Спартак» в рамках проведения I Дальневосточного Cабантуя-2017 состоится сельскохозяйственная ярмарка, где в том числе можно будет приобрести блюда национальных кухонь: русской, татарской, киргизской, узбекской, таджикской.

Кроме того, ярмарочная торговля 21 июля с 10.00 до 18.00 и 22 июля с 09.00 до 15.00 развернется на традиционной городской площадке — за магазином «Техник».