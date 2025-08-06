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Традиционная церемония обжига керамики под открытым небом пройдет в Невельске

Традиционная церемония обжига керамики под открытым небом пройдет в Невельске

Фестиваль запланирован на 28-30 июля

28-30 июля в Невельске пройдет VIII Международный обжиг керамических изделий под открытым небом.

Как сообщает пресс-служба администрации Невельского района, гостей фестиваля, участников начнут регистрировать в детской школе искусств 28 июля в 9 утра. 

С четырех до шести часов вечера на берегу моря (Новая земля) глиняные изделия заложат в основание костра. С 17.00 до 20.50 на улице Береговой гостей ждут мастер-классы по изготовлению керамических изделий на гончарном круге. Их проведут специалисты из Хабаровска.

Торжественная церемония открытия Международного обжига начнется в 21.30. А сразу после гостям представят концертную программу. 

На следующий день, 29 июля в 10 утра в Невельском историко-краеведческом музее откроется выставка «Японская керамика: вся изящность в простоте», фотодокументальная выставка «История дружбы», фотовыставка японских художников. В тот же день  у моря продолжатся мастер-классы хабаровских мастеров и специалистов из Невельска.

В шесть часов вечера на берегу у моря начнется рок-концерт.

Изделия вынут из кострища 30 июля в 11:00. А днем в краеведческом музее наградят участников мероприятия.

Положение об участии в обжиге керамических изделий размещено на сайте администрации Невельского городского округа в разделе «Конкурсы».

Заявки на участие в мастер-классах направлять в оргкомитет по адресу: 694740, г.Невельск, Сахалинской обл., РДК им.Г.И.Невельского (ул. Ленина, 54а), каб.№ 26,: тел./факс 62-596, 60-825, e-mail: culture@adm-nevelsk.ru

Справки по телефону: 6-08-25, 6-25-96.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:53 +1
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Комментарии
project
Написано сегодня, в 15:09
Ждите, будую
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