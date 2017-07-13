Возможно, это будет так называемый сухой или холодный асфальт

Дорога на Синегорск получит твердое покрытие. Такое решение, основываясь на многочисленных пожеланиях местных жителей, принял губернатор Олег Кожемяко. Накануне он посетил с рабочей поездкой расположенные к северо-западу от Южно-Сахалинска села Синегорск и Санаторное, где осмотрел ряд объектов и встретился с трудовыми коллективами.

В Санаторном по просьбе селян ранее установили 4 площадки для игр и занятий спортом. К многоквартирным домам сделаны асфальтированные подъездные пути. А вдоль центральной трассы появились автобусные павильоны. Населенный пункт - первый в городском округе получил тепловые сети нового поколения. Это долговечные трубопроводы из полимеров повышенной надежности. При их использовании значительно снижаются теплопотери.

В непосредственной близости от села расположен санаторий «Синегорские минеральные воды». Учреждение, где сегодня работают около 200 жителей Санаторного, Синегорска, Ключей и Южно-Сахалинска в последние годы заметно преобразилось. Для посетителей улучшены условия проживания. К их услугам – различные процедуры водо- и грязелечения, несколько видов лечебного массажа.

Для обслуживания клиентов закуплены 5 пассажирских автобусов. Строятся водонапорная башня и каток. В планах – новая волейбольная площадка, сообщил руководитель здравницы Алексей Пешков. Он добавил, что после ремонта санатория количество его посетителей неуклонно растет.

В связи с растущей потребностью в услугах курорта губернатор Олег Кожемяко предложил реанимировать еще одну здравницу, которая расположена неподалеку от «Синегорских минеральных вод». Это знаменитый в прошлом санаторий «Сахалин». Находится он в благоприятной и экологически чистой климатической зоне в живописном уголке у подножия горы Джамбул. Некогда там успешно проходили реабилитацию пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, органов пищеварения.

Дано поручение в этом году подготовить технико-экономическое обоснование для строительства нового корпуса на территории здравницы.

На состоявшейся встрече с губернатором работники «Синегорских минеральных вод» обратили внимание и на существующие проблемы. Одна из основных связана с низким качеством горячей и холодной воды в селе. Требуется также усилить контроль за деятельностью местных управляющих компаний, сделать доступным присоединение к электричеству земельных участков, отведенных под индивидуальную застройку – энергетики установили неподъемный для населения тариф.

Для ускорения темпов благоустройства руководитель области считает важным помочь селянам в создании территориальных общественных самоуправлений. Эти объединения позволяют людям самостоятельно реализовывать небольшие проекты – строить детские или спортивные площадки, обустраивать зоны отдыха. 99 процентов средств при этом выделяются в виде грантов.

Шире предложено применять и механизмы инициативного бюджетирования. Их идея в том, чтобы жители сами могли определять значимые проекты, которые затем профинансирует бюджет. В текущем году в Санаторном, например, сочли необходимым построить спортивную площадку. Такое же решение приняли и в соседнем Синегорске.

Главное пожелание от синегорцев – сделать дорогу до села с твердым покрытием. В межсезонье и после дождей грунтовка протяженностью 12 километров становится труднопреодолимой для любых видов транспорта. Нередки случаи, когда застревают рейсовые автобусы.

- Дорога на Синегорск будет отремонтирована и получит надежное покрытие, - озвучил решение Олег Кожемяко в ходе разговора с работниками сельского дошкольного учреждения. - Возможно, это будет так называемый сухой или холодный асфальт. Новая для Сахалина технология сейчас используется при строительстве трассы до села Быков Долинского района. Такие дороги при соблюдении всех строительных норм практически не уступают по своим характеристикам асфальтовым, но при этом в 4-5 раз дешевле.

По просьбам синегорцев власти скорректируют и расписание пассажирского транспорта. Автобусы из Южно-Сахалинска в село и обратно начнут ходить с интервалом в 30 минут вместо нынешних 2 часов. Поддержано и предложение о сносе многочисленных брошенных строений в Синегорске.

В этом году впервые за постсоветский период в селе проводится масштабный ремонт местной школы. Образовательному учреждению это позволит перейти с нового учебного года на оптимальный для школьников режим работы - в одну смену.

- В жизни обоих населенных пунктов наметились позитивные перемены. При этом и сложностей пока еще немало. По итогам поездки, в результате посещения различных объектов и на основе встреч с трудовыми коллективами составлена программа действий. Она поможет решить наиболее волнующие жителей проблемы, - отметил, принявший участие в поездке депутат Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев.

Его мысль продолжил другой парламентарий Саркис Акопян: «Будем последовательно и сообща с областными и городскими властями решать проблемы, на которые указали люди. На особый контроль возьмем решение вопросов, связанных со строительством дорог, благоустройством территорий, нормализацией водоснабжения населения, переселения из аварийного жилья».

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области