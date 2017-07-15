Бюджету Сахалинской области добавили 6 миллиардов рублей
Такую сумму в бюджет вернуло АО "Сахалинлизингфлот"
Сегодня, 20 июля, на заседании Сахалинской областной думы депутаты сразу в двух чтениях приняли изменения в закон о бюджете региона на 1-7 и плановый 2018-2019 годы. Главным событием первого вопроса повестки стало поступление в областной бюджет 6 миллиардов рублей от Акционерного общества «Сахалинлизингфлот».
Министр финансов Сахалинской области Анна Харченко, представляя проект закона, сообщила депутатам, что по уточненной оценке общий объем прогнозируемых доходов увеличивается на 6 миллиардов рублей и составляет 111,3 миллиарда рублей с ростом против утвержденного бюджета на 5,7%. Общий объем бюджета увеличится на 2,2 миллиарда рублей и составит 122,2 миллиарда рублей с ростом против утвержденного бюджета на 1,8%. Дефицит бюджета уменьшается на 3,8 миллиарда рублей и составляет 10% от общего объема собственных доходов бюджета.
Анна Харченко сообщила, что увеличение доходов областного бюджета прогнозируется по неналоговым доходам в сумме 6 миллиардов рублей за счет поступления денежных средств от АО «Сахалинлизингфлот» в результате уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций. 1,5 миллиарда из этой суммы направляются в виде взносов в уставный капитал АО «Аврора» на приобретение самолетов местной авиации с комплектующим оборудованием.
9 миллионов рублей из этой суммы направляется на проведение инженерных изысканий на строительство объектов образования и здравоохранения. По 1 миллиону рублей на дополнительные здания средних школ № 26, 6 и гимназии №1 им. Пушкина в Южно-Сахалинске. 2 миллиона рублей на среднюю школу в Южно-Сахалинске по улице Больничная. По 2 миллиона рублей на проведение инженерных изысканий для новых объектов строительства. Это станции скорой медицинской помощи и детская областная больница в Южно-Сахалинске.
На обеспечение социальных гарантий сахалинцев дополнительно направляется 676 миллионов рублей – на единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей почти 163 тысячам пенсионеров.
Анна Харченко также отметила, что реализация данной меры социальной поддержки будет осуществляться в том числе и за счет перераспределения средств областного бюджета в сумме 148 миллионов рублей. В целом, на указанные выплаты потребуется 824 миллиона рублей.
Кроме того, за счет перераспределения расходов внутри областного бюджета законопроектом предусмотрено 35 миллионов рублей на реализацию новых мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий в виде единовременной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения 2 реабилитированным лицам, 11 участникам трудового фронта, признанным инвалидами и 1 лицу, удостоенному звания «Герой социалистического труда».
Далее, 36, 7 миллиона рублей пойдет на новую меру поддержки в виде предоставления с 1 сентября 2017 года бесплатного питания в школах для 6 тысяч 130 учащихся 5-11 классов, которые воспитываются единственным родителем, имеющим двоих и более детей.
50,5 миллиона рублей направлено предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение транспортного средства в размере до 1 миллиона рублей семьям, имеющим пять и более детей.
37 миллионов рублей предусматривается в качестве единовременной денежной выплаты на приобретение одежды в связи с увеличением размера выплаты с 6 до 10 тысяч рублей.
44 миллиона рублей на предоставление мер поддержки граждан, выезжающим на лечение, консультацию, обследование в медицинские организации в связи с увеличением средней стоимости поездки, связанной с ростом тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом.
6 миллионов рублей на компенсацию расходов за самостоятельно приобретенные путевки детям в связи с увеличением суммы компенсации с 26 до 37 тысяч рублей.
Кроме того, в целях повышения эффективности расходования средств областного бюджета, предлагается остаток неизрасходованных инвестиций у АО Совхоз «Южно-Сахалинский», АО «Южно-Сахалинский аэропорт» и государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Птицефабрика Островная» по ранее предоставленным средствам областного бюджета для увеличения уставного капитала использовать при приватизации инвестиционных проектов на основании решений правительства Сахалинской области, доложила Анна Харченко.
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