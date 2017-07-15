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Бюджету Сахалинской области добавили 6 миллиардов рублей

Бюджету Сахалинской области добавили 6 миллиардов рублей

Такую сумму в бюджет вернуло АО "Сахалинлизингфлот"

Сегодня, 20 июля, на заседании Сахалинской областной думы депутаты сразу в двух чтениях приняли изменения в закон о бюджете региона на 1-7 и плановый 2018-2019 годы. Главным событием первого вопроса повестки стало поступление в областной бюджет 6 миллиардов рублей от Акционерного общества «Сахалинлизингфлот».
 
Министр финансов Сахалинской области Анна Харченко, представляя проект закона, сообщила депутатам, что по уточненной оценке общий объем прогнозируемых доходов увеличивается на 6 миллиардов рублей и составляет 111,3 миллиарда рублей с ростом против утвержденного бюджета на 5,7%. Общий объем бюджета увеличится на 2,2 миллиарда рублей и составит 122,2 миллиарда рублей с ростом против утвержденного бюджета на 1,8%. Дефицит бюджета уменьшается на 3,8 миллиарда рублей и составляет 10% от общего объема собственных доходов бюджета.
 
Анна Харченко сообщила, что увеличение доходов областного бюджета прогнозируется по неналоговым доходам в сумме 6 миллиардов рублей за счет поступления денежных средств от АО «Сахалинлизингфлот» в результате уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций. 1,5 миллиарда из этой суммы направляются в виде взносов в уставный капитал АО «Аврора» на приобретение самолетов местной авиации с комплектующим оборудованием. 
 
9 миллионов рублей из этой суммы направляется на проведение инженерных изысканий на строительство объектов образования и здравоохранения. По 1 миллиону рублей на дополнительные здания средних школ № 26, 6 и гимназии №1 им. Пушкина в Южно-Сахалинске. 2 миллиона рублей на среднюю школу в Южно-Сахалинске по улице Больничная. По 2 миллиона рублей на проведение инженерных изысканий для новых объектов строительства. Это станции скорой медицинской помощи и детская областная больница в Южно-Сахалинске.
 
На обеспечение социальных гарантий сахалинцев дополнительно направляется 676 миллионов рублей – на единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей почти 163 тысячам пенсионеров.
 
Анна Харченко также отметила, что реализация данной меры социальной поддержки будет осуществляться в том числе и за счет перераспределения средств областного бюджета в сумме 148 миллионов рублей. В целом, на указанные выплаты потребуется 824 миллиона рублей.
 
Кроме того, за счет перераспределения расходов внутри областного бюджета законопроектом предусмотрено 35 миллионов рублей на реализацию новых мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий в виде единовременной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения 2 реабилитированным лицам, 11 участникам трудового фронта, признанным инвалидами и 1 лицу, удостоенному звания «Герой социалистического труда».
 
Далее, 36, 7 миллиона рублей пойдет на новую меру поддержки в виде предоставления с 1 сентября 2017 года бесплатного питания в школах для 6 тысяч 130 учащихся 5-11 классов, которые воспитываются единственным родителем, имеющим двоих и более детей.
 
50,5 миллиона рублей направлено предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение транспортного средства в размере до 1 миллиона рублей семьям, имеющим пять и более детей.
 
37 миллионов рублей предусматривается в качестве единовременной денежной выплаты на приобретение одежды в связи с увеличением размера выплаты с 6 до 10 тысяч рублей.
 
44 миллиона рублей на предоставление мер поддержки граждан, выезжающим на лечение, консультацию, обследование в медицинские организации в связи с увеличением средней стоимости поездки, связанной с ростом тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом.
 
6 миллионов рублей на компенсацию расходов за самостоятельно приобретенные путевки детям в связи с увеличением суммы компенсации с 26 до 37 тысяч рублей.
 
Кроме того, в целях повышения эффективности расходования средств областного бюджета, предлагается остаток неизрасходованных инвестиций у АО Совхоз «Южно-Сахалинский», АО «Южно-Сахалинский аэропорт» и государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Птицефабрика Островная» по ранее предоставленным средствам областного бюджета для увеличения уставного капитала использовать при приватизации инвестиционных проектов на основании решений правительства Сахалинской области, доложила Анна Харченко.
Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:33 +3
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Комментарии
sasch
Написано вчера, в 17:42
Чё я слышу? Пенсионерам дадут по 5 тыщ!? Да неужели?
А когда?
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+6
AX9566
Написано вчера, в 17:50
sasch, Соображать надо- аккурат перед выборами
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+3
VLадимир
Написано вчера, в 17:55 Отредактированно вчера, в 17:55
sasch, Даду, Даду. Дадут, догонят и ещё дадут. Видишь какие у нас замечательные Дадуны, а Вы с НюНик_просто_Анна их хаете. У нас золото, а не чиновники. И милые, и добрые, и заботливые.
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+5
ZLOI275
Написано вчера, в 18:10
sasch, Данный вопрос в расмотрении. И возможно вместо денежных выплат выдадут технические устройства. Под названием станок губозакотчный. Ведутся переговоры с китайскими производителями данного аппарата........
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+6
Еще 15 комментариев
Netu_nika
Написано вчера, в 17:56
вот откуда идет повышение средн зар/пл по области
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+3
Elizabeth
Написано вчера, в 21:33
Да,до выборов дают одной рукой,а после них заберут двумя! Им же самим надо.
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0
Виктория
Написано вчера, в 22:50 Отредактированно вчера, в 22:51
Ваще ничего фига не поняла.
Итог то какой? Жить лучше будем, но не долго?
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0
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