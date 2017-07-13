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В Холмском районе перевернулся грузовик
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В Холмском районе перевернулся грузовик

На месте происшествия работают оперативные службы

ДТП произошло сегодня утром, 20 июля между селами Чапланово и Пятиречье в Холмском районе.

По предварительной информации, грузовик  Kia Bongo двигался со стороны Холмска в сторону Чапланово, водитель не справился с управлением. Машина перевернулась. 

Люди в аварии не пострадали.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

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В Холмском районе перевернулся грузовик, Фото: 1
В Холмском районе перевернулся грузовик, Фото: 2
В Холмском районе перевернулся грузовик, Фото: 3
В Холмском районе перевернулся грузовик
Автор: Александр Астапович, сегодня, в 10:20 +2
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 12:40
Мокрый асфальт, скорость, хорошо что без жертв.
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