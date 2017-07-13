В Холмском районе перевернулся грузовик

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ДТП произошло сегодня утром, 20 июля между селами Чапланово и Пятиречье в Холмском районе.

По предварительной информации, грузовик Kia Bongo двигался со стороны Холмска в сторону Чапланово, водитель не справился с управлением. Машина перевернулась.

Люди в аварии не пострадали.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.