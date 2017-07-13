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В Холмском районе перевернулся грузовик
На месте происшествия работают оперативные службы
ДТП произошло сегодня утром, 20 июля между селами Чапланово и Пятиречье в Холмском районе.
По предварительной информации, грузовик Kia Bongo двигался со стороны Холмска в сторону Чапланово, водитель не справился с управлением. Машина перевернулась.
Люди в аварии не пострадали.
На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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3 В Холмском районе перевернулся грузовик
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 12:40
Мокрый асфальт, скорость, хорошо что без жертв.
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