новости
новости
Регистрация
Строительство разворотной площадки в Октябрьском остановлено из-за разногласий жителей

Строительство разворотной площадки в Октябрьском остановлено из-за разногласий жителей

Люди обратились в муниципалитет с просьбой изменить маршрут автобуса 18А

Обустройство разворотной площадки в районе перекрестка улиц 1-я Октябрьская и Автомобильная пришлось прекратить из-за возникших споров между жителями микрорайона.

Как сообщили в мэрии Южно-Сахалинска, специалисты совместно с жителями ищут компромиссные варианты решения вопроса.

Напомним, строительство разворотного кольца началось на этом участке в июне, и было необходимо для того, чтобы изменить маршрут автобуса №18А. Сейчас автобусы маршрутов № 18 и 18А заходят в район Октябрьского со стороны аэропорта, проезжают его насквозь и выходят на улицу Ленина. Двигаться по обратному кольцу – заезжая в Октябрьское с улицы Ленина – невозможно: для автобусов действует запрет пересекать железнодорожные пути с востока на запад в районе Федоровки.

Люди обратились в муниципалитет с просьбой организовать в этом районе движение автобусных маршрутов так, чтобы была возможность доехать до амбулатории в Хомутово, к детскому саду и административным зданиям и почте, не раз обращались жители 1-й Октябрьской и прилегающих улиц.

Однако жители дома, рядом с которым можно было бы организовать площадку, высказались против ее организации. Заметив начавшуюся стройку, они стали высказывать недовольство тем, что с появлением разворотной точки возле жилых домов целый день будут пыхтеть дизельные моторы, а ночью ее приспособят под стоянку.

Услышав недовольство граждан от строительства нового транспортного объекта, городские власти приняли решение приостановить работы, пока люди не договорятся друг с другом.

Расписание следования паромов, пригородных и междугородних автобусов, оперативная информация об авиарейсах - в разделе Транспорт на astv.ru.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:06 +2
Другие статьи по темам
Место
Октябрьское
Прочее
транспорт
Популярное на ASTV
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев
Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
NARBLE
Написано сегодня, в 11:17
ЧТД.... Вот так и "живём"....
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинцы увидят фестиваль V-ROX в реальном времени
Сахалинцы увидят фестиваль V-ROX в реальном времени
В Поронайске начался суд над приставом, укравшей 40 тысяч рублей
В Поронайске начался суд над приставом, укравшей 40 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru