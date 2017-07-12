Строительство разворотной площадки в Октябрьском остановлено из-за разногласий жителей

Обустройство разворотной площадки в районе перекрестка улиц 1-я Октябрьская и Автомобильная пришлось прекратить из-за возникших споров между жителями микрорайона.

Как сообщили в мэрии Южно-Сахалинска, специалисты совместно с жителями ищут компромиссные варианты решения вопроса.

Напомним, строительство разворотного кольца началось на этом участке в июне, и было необходимо для того, чтобы изменить маршрут автобуса №18А. Сейчас автобусы маршрутов № 18 и 18А заходят в район Октябрьского со стороны аэропорта, проезжают его насквозь и выходят на улицу Ленина. Двигаться по обратному кольцу – заезжая в Октябрьское с улицы Ленина – невозможно: для автобусов действует запрет пересекать железнодорожные пути с востока на запад в районе Федоровки.

Люди обратились в муниципалитет с просьбой организовать в этом районе движение автобусных маршрутов так, чтобы была возможность доехать до амбулатории в Хомутово, к детскому саду и административным зданиям и почте, не раз обращались жители 1-й Октябрьской и прилегающих улиц.

Однако жители дома, рядом с которым можно было бы организовать площадку, высказались против ее организации. Заметив начавшуюся стройку, они стали высказывать недовольство тем, что с появлением разворотной точки возле жилых домов целый день будут пыхтеть дизельные моторы, а ночью ее приспособят под стоянку.

Услышав недовольство граждан от строительства нового транспортного объекта, городские власти приняли решение приостановить работы, пока люди не договорятся друг с другом.

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