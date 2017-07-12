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Жительница Южно-Сахалинска за присвоение 500 тысяч рублей осуждена условно

Жительница Южно-Сахалинска за присвоение 500 тысяч рублей осуждена условно

Суд учел, что подсудимая оказалась под следствием впервые

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42 – летней жительницы областного центра. Она признана виновной в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновной, совершенном в крупном размере.

Суд установил, что подсудимая, исполняя на основании договора между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, функции главного бухгалтера и, имея доступ к деньгам, с 16 декабря 2016 года по 30 января 2017 года, используя программу «Банк-клиент», присвоила 500 тыс. рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. 

Осужденная вину в совершении преступлении признала и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства.

Суд, принимая во внимание привлечение к уголовной ответственности впервые, согласившись с позицией прокурора, приговорил подсудимую к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и возложением на осужденную определенных обязанностей.

Исковые требования в пользу индивидуального предпринимателя судом удовлетворены в полном объеме, на сумму 500 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:14 +1
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 11:18
Бухгалтер милый мой бухгалтер
Вот он какой такой простой.....
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+4
mark1
Написано сегодня, в 12:29
S.T.A.L.K.E.R., ...Смеяться можно, но...! Знакомая еле-еле тянула личный малюсенький бизнес, доверяла без меры своей бухгалтерше...Когда стала замечать недостаток оборотных денег, сама сверила движение сначала за 2 месяца, увидев дефицит, сверилась за год, потом за два, потом за три... И нашла кражу 1200 000 ! И что? Уволила, возбудила дело, суд присудили всё возместить+то же 2 года условно. Это было в 2013 году. За три года выплатила только 80 000 ! И приставы ничего не делают-имущество нет! Живёт в трёхкомнатной, ездит на приличной машине, и т.д. Так что надо думать, что воровство бухгалтеров-это нынешний тренд, стимулируемый безнаказанностью...
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+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 12:42
mark1, А вы считаете что эта ваша знакомая у которой малюсенький бизнес у простого работяги не крадёт своими накрутками которые не где и не как не контролируются?
Просто каждому действию,есть своё противодействие.Обратка вернулась!А если какая бухгалтерша облапошит роснефть,то пол города готовы будут ей передачки в СИЗО таскать!Вот честно скажу не жаль этих барыг!
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0
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Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 15:29
S.T.A.L.K.E.R., Вот
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0
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:46
а за булку хлеба посадят
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0
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 11:58
Эт вам не два лярда...тут расстрельной статьёй попахивает )))
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+1
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