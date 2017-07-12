Жительница Южно-Сахалинска за присвоение 500 тысяч рублей осуждена условно

Суд учел, что подсудимая оказалась под следствием впервые

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42 – летней жительницы областного центра. Она признана виновной в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновной, совершенном в крупном размере.

Суд установил, что подсудимая, исполняя на основании договора между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, функции главного бухгалтера и, имея доступ к деньгам, с 16 декабря 2016 года по 30 января 2017 года, используя программу «Банк-клиент», присвоила 500 тыс. рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю.

Осужденная вину в совершении преступлении признала и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства.

Суд, принимая во внимание привлечение к уголовной ответственности впервые, согласившись с позицией прокурора, приговорил подсудимую к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и возложением на осужденную определенных обязанностей.

Исковые требования в пользу индивидуального предпринимателя судом удовлетворены в полном объеме, на сумму 500 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.