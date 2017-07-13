Сахалинские экологи спасли тюленя, оказавшегося в озере за Стародубским

Группа сахалинских экологов провела 10-тичасовую спасательную операцию по вызволению из озера за селом Стародубское тюленя, по неизвестным причинам оказавшегося за 150 метров от моря. О необычном месте обитания морских животных в МЧС сообщили отдыхающие. Сотрудники службы позвонили специалистам фонда «Зелёный Сахалин». Спустя 10 часов молодого игривого тюленя удалось поймать и отправить в «домой».

Как рассказал ASTV.RU руководитель фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов, из сообщения очевидцев дежурному МЧС было известно, что в озере рядом с федеральный дорогой в районе села Стародубское плещутся два тюленя. Большое скопление людей и их внимание к животным могли навредить несмышленым ластоногим, поэтому было решено изловить их и отправить в море.

«Когда мы прибыли к озеру, обнаружили, что тюлень в воде уже один, а не два. Второго впоследствии нам так и не удалось обнаружить. На призыв о помощи к нам присоединились волонтеры с лодкой, мы вооружились рыболовной сетью и стали пытаться поймать тюленя в воде. Но это оказалось совсем не просто. Молодой игривый подросток откровенно издевался над нами, проплывая то под сетью, то над ней. Никакой агрессии он не проявлял, даже напуган не был. Просто развлекался почти у самой лодки, плавал рядом с дайвером. После 6 часов безрезультатной «охоты» мы сменили тактику и попробовали выманить рыбой, но и это не дало результата. Стали просто выжидать, когда он выйдет на берег. Спустя еще 4 часа мы преуспели. Выйдя на берег, тюлень направился в противоположную от моря сторону. Нам удалось его обездвижить и положить в мягкую переноску. Метров за 10 до воды мы его отпустили, и малыш пошёл домой», - сообщил Александр Иванов.

Он добавил, что это была совсем юная особь, этого года рождения. Второго любителя пресноводных купаний найти так и не удалось. «Его или так же направили в море добрые люди, или все-таки забрали куда-то, что гораздо хуже», - рассказал глава Фонда.

PS: как позднее сообщил ASTV.RU Александр Иванов, не успел его гидрокостюм просохнуть после поездки в Стародубское, как поступило еще одно тревожное сообщение. По информации очевидцев, в акватории Невельска на протяжении нескольких часов тюлень не может выбраться из рыболовных сетей. «Пришлось нам ехать в Невельск, выручать животное из плена. Но когда подъехали к указанному месту, тюленя в сетях уже не было. Находился он там, по словам, местных жителей довольно продолжительное время. Может, выпутался», - подытожил Александр Иванов.

Фонд защиты природы «Зеленый Сахалин» благодарит за участие в спасении тюленя волонтеров – жителей Стародубского, супругов Вадима и Елену Черепановых Елена и семью Ольги и Николая Ротовых.